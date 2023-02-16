5 أعشاب مهدئة للجهاز العصبى لتهدئة التوتر.. أبرزها البابونج

كتبت ميرفت رشاد

هناك أعشاب تهدف إلى تغذية ودعم الجهاز العصبي المركزي، كما أنها معروفة أيضًا باستعادة التوازن والراحة في الجسم، على غرار الطريقة التي يوفر بها الغذاء الصحي العناصر الغذائية لأجسامنا ، مما يساعدنا على الشعور بالنشاط، يمكن للأعصاب أيضًا محاربة مشاعر التوتر والقلق في الجهاز العصبي، تحتوي أجسامنا على أكثر من 7 تريليونات من الأعصاب المسئولة عن نشر الرسائل من دماغك إلى باقي أجزاء الجسم والعكس صحيح، وإليك أفضل الأعشاب لعلاج القلق أو الأرق وتهدئة نوبات التوتر وفقا لما نشره موقع " onegreenplanet".

مرخيات الأعصاب:



توفر هذه المجموعة دعمًا مهدئًا للجهاز العصبي، تعتبر أقرب بديل طبيعي لمهدئات الأعصاب التقليدية. من أمثلة مرخيات الأعصاب البابونج ، والجنجل ، واللافندر ، وبلسم الليمون ، وزهرة الآلام.

الأعشاب الشائعة التي تساعد في تخفيف التوتر



البابونج



البابونج هو عشب يساعد في تخفيف الضغط النفسي اليومي المعتدل، هذه الزهرة غنية بالخصائص المهدئة وتساعد على الاسترخاء، وغالبًا ما يستخدم أيضًا في ممارسات العلاج بالروائح، البابونج يمكن أن يساعد في تقليل القلق والأرق، وجدت دراسة أخرى عام 2016 أن استخدام مستخلص البابونج على المدى الطويل يقلل بشكل كبير من الأعراض المتوسطة والشديدة لاضطراب القلق العام (GAD).

الناردين

مشتق من جذر نبات حشيشة الهر لتقليل القلق والتوتر والاكتئاب، أظهرت دراسة أجريت عام 2004 أنه قادر على تقليل القلق وتحسين النوم عن طريق زيادة مستويات GABA في الدماغ، تتوفر هذه العشبة كمكمل غذائي وكمستخلص في شكل مسحوق أو سائل وكعشب جاف في شكل شاي.

بلايز الشوفان



في حين أن الشوفان يأتي بأشكال متنوعة وعادة ما يتم تناوله كوجبة إفطار ، يمكن استخدام قطع الشوفان (بذور النبات) أو قش الشوفان (سيقان / أوراق النبات) لصنع شاي مغذي، تعتبر أعشاب الشوفان عشبًا منشطًا لطيفًا جدًا يساعد على دعم الجهاز العصبي دون تأثير مهدئ قوي ملحوظ بعد تناوله، قد يساعد الشوفان في تقليل التعب ودعم الجهاز العصبي بمرور الوقت.

لافندر

لقد ثبت أن اللافندر يؤثر على الجهاز العصبي السمبتاوي ، الذي يتحكم في العمليات الجسدية المرتبطة بالقلق ، مثل معدل ضربات القلب ، وإيقاع التنفس ، وإفراز الهرمونات، يحتوي اللافندر أيضًا على مادة تربين تسمى لينالول ، وهي مسؤولة عن خصائص هذه العشبة المضادة للاكتئاب ، واسترخاء العضلات ، ورفع الحالة المزاجية.





بلسم الليمون



بلسم الليمون هو عشب برائحة الليمون من نفس عائلة النعناع، موطنها الأصلي أوروبا وشمال إفريقيا وغرب آسيا ، لكنها نمت في جميع أنحاء العالم، تشتهر هذه العشبة بأعراضها المهدئة للتوتر ، لذا يمكنك الشعور بمزيد من الاسترخاء، كما ثبت أنه يساعد في تنظيم الحالة المزاجية.

زهرة الآلام

زهرة الآلام ، هي عشب يستخدم في المقام الأول لتقليل القلق، تشير الدراسات المبكرة إلى أنه قد يساعد في تخفيف الأرق والقلق عن طريق زيادة مستوى حمض جاما أمينوبوتيريك (GABA) في دماغك، يقلل هذا المركب من نشاط الدماغ ، مما قد يساعدك على الشعور بالهدوء والاسترخاء، يمكنك إضافة زهرة الآلام المجففة إلى الشاي ، وهي متوفرة أيضًا في شكل كبسولات وأقراص.