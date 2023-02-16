2 مليار و876 مليون جنيه تكلفة مشروعات الطرق والكبارى فى سوهاج.. تفاصيل

الطرق فى أى دولة هى عصب التنمية وعصب الاستثمار فمن غير منظومة الطرق تفقد أى دولة كم كبير من استثماراتها وهذا الأمر هو ما انتبهت له القيادة السياسية ووضعت خطة قومية تم تنفيذها بمعرفة الهيئة العامة للطرق بمصر وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسى وذلك جنبا إلى جنب مع المشروعات الأخرى بكافة القطاعات.

ومنظومة الطرق التى نفذها القيادة السياسية فى الفترة الأخيرة خلفت فرص عمل كبيرة من ناحية وخلقت مجتمعات عمرانية جديدة من ناحية أخرى جذبت المواطنين من داخل التكدس السكانى والشريط الضيق إلى المدن الجديدة التى تم إنشاؤها بالقرب من تلك الطرق والمحاول ولم يكن الهدف الرئيسى من ذلك فقط بل أن منظومة الطرق الجديدة وفرت وقت كبير فى عملية التنقل بين المحافظات الأمر الذى وفر الكثير على الجميع.

ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، شهدت محافظة سوهاج اهتماما كبيرا فى منظومة الطرق والكبارى بعد أن ظلت المحافظة على مدار عقود لا يوجد بها محاور أو كبارى باستثناء كوبرى أخميم العلوى على النيل والذى تم إنشائه فى عهد الإنجليز والكوبرى الثانى على النيل والذى تم إنشائه فى التسعينيات.

"اليوم السابع" يقدم أهم إنجازات القيادة السياسية فى مجال الطرق الكبارى على مستوى المحافظة تعرف عليها:

1 – إنشاء كوبرى البلينا أعلى السكة الحديد بطول 50 كيلو متر بتكلفة 257.8 مليون جنيه.

2 – إنشاء كوبرى جرجا أعلى السكة الحديد بطول 20 كيلو متر بتكلفه 14.9 مليون جنيه.

3 – إنشاء كوبرى طما العلوى على النيل بطول 6 كيلو متر بتكلفه 412 مليون جنيه.

4 – إنشاء كوبرى طهطا العلوى على السكة الحديد بطول 1.2 بتكلفة 70 مليون جنيه.

5 – كوبرى جرجا العلوى على النيل بطول 20 كيلو متر بتكلفه 400 مليون جنيه.

وبهذا تكون التكلفة للكبارى فى عهد الرئيس السيسى رئيس الجمهورية 1.154.7 مليار جنيه بأطوال 97.2 كيلو متر.

ومن الكبارى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى مشروعات الطرق بمحافظة سوهاج:

1 – إنشاء وصلة المجزر الالى بالهضبة الشرقية والمنطقة السياحية بالكوثر بطول 20 كيلو متر وبتكلفة 24 مليون جنيه.

2 – عملية استكمال إزدوج سوهاج أسيوط مدخل الكوامل غرب النيل مرحلة ثانية بطول 70 كيلو متر بتكلفه 143.283 مليون.

3 – ازدواج طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى القطاع الرابع بطول 35 كيلو متر بتكلفه 95.365 مليون جنيه.

4 – عملية ازدواج طريق قنا سوهاج الصحراوى الغربى القطاع الخامس بطول 10 كيلو متر بتكلفه 26.172 مليون جنيه.

5 – عملية ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الثالث بطول 20 كيلو متر بتكلفه 157 مليون جنيه.

6 – عملية ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الرابع بطول 80 كيلو متر بتكلفه 327 مليون جنيه.

7 – عملية رفع كفاءة طريق سوهاج أبوشوشه الزراعى الغربى المرحلة الثالثة بطزول 20 كيلو متر بتكلفه 42.235 مليون جنيه.

8 – استكمال إزدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الأول 40 كيلو متر بتكلفة 424.277 مليون جنيه.

9 – استكمال ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الثانى بطول 50 كيلو متر بتكلفه 318.3 مليون جنيه.

10 – استكمال ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الثالث بطول 20 كيلو متر وبتكلفه 164.627 مليون.

وبهذا تكون تكلفة أعمال الطرق فى عهد الرئيس السيسى 1.722.232 مليار جنيه بأطوال 365 كيلو متر.