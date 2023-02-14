حياة كريمة تقدم إنجازات غير مسبوقة بقطاع الطرق فى سوهاج.. إنشاء ورفع كفاءة وتطوير 14 طريقا بـ1.55 مليار جنيه.. التطوير وفر من 23% إلى 27% فى مدة الرحلات بين المحافظات.. وخلق فرص استثمارية ومجتمعات عمرانية.. صور

سوهاج - محمود مقبول

محافظ سوهاج: مصر حققت إنجازات عظيمة ضمن عملية الإصلاح اقتصادى وضعتها على الطريق الصحيح

محافظة سوهاج بصعيد مصر واحدة من المحافظات التى حظيت باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية فى شتى المجالات والمشروعات التى تستهدف تطوير البنية التحتية لها لخلق آفاق جديدة لخلق مجتمعات عمرانية وفرص استثمارية بكافة المناطق ومن أهم القطاعات التى شملتها عملية التطوير بالمحافظة كانت مشروعات الطرق والمشروع القومى للطرق جاء ضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يستهدف إنشاء طرق جديدة.

ويعتبر مشروع الطرق من أعظم الإنجازات التى تتحقق فى تاريخ الطرق المصرية، حيث يهدف لتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تكامل هذه الشبكة مع الشبكات الحالية للسكك الحديدية والنقل النهرى، وإنشاء المناطق اللوجيستية لتحقيق منظومة النقل المستدام، والمساهمة فى توسيع الرقعة السكانية والتنموية لمصر والخروج من الوادى الضيق بإنشاء وتطوير المحاور الطولية على الطرق والصحراوية الشرقى منها والغربى وساهم هذا التمدد العمرانى لشبكة الطرق فى إنشاء مدن جديدة عمرانية جاذبة لفرص العمل والسكن والإقامة تستوعب الزيادة السكانية فى المناطق المكتظة بالسكان، والمساعدة على تحقيق الاستغلال الأمثل لثروات مصر القومية مثل التعدين والسياحة، وتوفير من 23% إلى 27% من أزمنة الرحلات داخل الجمهورية، خدمة مناطق التنمية الزراعية فى كافة المحافظات.

فى البداية قال اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، إن مصر حققت العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وفى قطاع الطرق والكبارى حققت القيادة السياسية إنجازا غير مسبوق فى هذا الشأن وهذا الامر وضح بشكل كبير منذ تولى الرئيس السيسى مقاليد الحكم وكانت فاتحة الخير بافتتاح محورى جرجا وطما العلويين على النيل وبعدها ففى محافظة سوهاج شبكة طرق قوية تربط المشروعات بعضها البعض من ناحية وتربط أماكن الإنتاج بأماكن التسويق وهذه المعادلة فى ظاهرها كانت صعبة التحقيق خاصة أن الأماكن تلك موجودة باماكن متفرقة ما بين الشرق والغرب والشمال والجنوب على مسافات كبيرة جدا من الكيلو مترات ولكن وبعد إنشاء شبكة الطرق العملاقة أصبح الصعب سهل.

وهناك عدد من المشروعات تم تنفيذها ضمن خطة الدولة ومشروعات أخرى تم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة حيث تم الانتهاء من 4 طرق رئيسية بتكلفه بلغت حوالى 927 مليون تقريبا وجاءت تلك الطرق استكمال ازدواج طريق سوهاج أسيوط البحر الأحمر القطاع الأول بطول 55 كيلو متر بتكلفه بلغت 470 مليون جنيه ونسبة التنفيذ بلغت 100%، واستكمال ازدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر القطاع الثالث بطول 10 كيلومتر بتكلفه استثمارية 101.8 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ بلغا 100%، وأعمال تطوير واستكمال ورفع كفاءة الطريق القائم الصعيد البحر الأحمر من نقطة الكيلو 40 وحتى الكيو 70 بالإضافة إلى استكمال أعمال الإنشاء بطول 10.6 كيلو متر بتكلفة استثمارية 125.3 مليون ونسبة تنفيذ وصلت لـ100%، وإنشاء وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بسوهاج بالطريق الصحراوى الغربى أسيوط سوهاج بطول 20 كيلو متر بتكلفه استثمارية 230 مليون ونسبة تنفيذ 75%.

ومن مشروعات الدولة ضمن مبادرة الرئيس السيسى لتطوير الطرق إلى مبادرة الرئيس السيسى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس واستهدفت 181 قرية داخل 7 مراكز هذه المبادرة حققت المستحيل من خلال تطوير كل مناحى الحياة بتلك القرى لدرجة انها غيرت شكل الواقع بتلك القرى والتى كانت مهمشة لعقود طويلة.

"اليوم السابع" يقدم أهم مشروعات الطرق بمحافظة سوهاج وخاصة الطرق الرئيسية بتكلفة بلغت 182 مليون ونصف بإجمالى 10 طرق هي: طريق جرجا مطار سوهاج الصحراوى الغربى بطول 18 كيلو بتكلفة 20 مليون جنيه تم تنفيذ 8 كيلو متر منها، وكذلك أعمال تامين وسلامة المرور بطول 18 كيلو بتكلفه 2.5 مليون جنيه، وإنشاء طريق البلينا الصحراوى الغربى بطول 26 كيلو متر المنفذ منها 3 كيلو بتكلفه 20 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق أبراج الضغط من الأغانة حتى مطار سوهاج القطاع الأول بتكلفه 20 مليون جنيه المنفذ منها 4 كيلو متر، ورفع كفاءة طريق دار السلام كوبرى جرجا بطول 4 كيلو متر بتكلفه 20 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق دار السلام كوبرى جرجا بطول 4 كيلو متر بتكلفه 20 مليون جنيه.

واستكملت مبادرة حياة كريمة إنجازاتها بمحافظة سوهاج من خلال إنشاء طريق سوهاج العسيرات جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادى المنفذ منها 5 كيلو متر 20 مليون جنيه، ورفع كفاءة طريق سوهاج العسيرات جرجا طريق أيسر ترعة نجع حمادى المنفذ منها 5 كيلو بتكلفة 20 مليون جنيه، ورفع كفاءه طريق كيمان 9 / سوهاج )القطاع األول( المنفذ منها 8 كيلو متر بتكلفة بلغت 20 مليون جنيه، ورفع كفاءه طريق ساقلتة /نيده/سوهاج الزراعى الشرقى المنفذ منها 6 كيلو مترات بتكلفه بلغت 20 مليون جنيه.

إذدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الاحمر



إستكمال إزدواج طريق أسيوط سوهاج البحر الأحمر



إستكمال طريق البلينا الصحراوى الغربى



المرحلة الأولى من طريق الصحراوى الغربى البلينا



المرحلة الثانية من محور طما العلوى



إنشاء وصلة طهطا وربطها بالصحراوى الغربى



رفع كفاءة طريق الأبراج حتى المطار



طريق البلينا الصحراوى الغربى



مشروع إنشاء كوبرى الروافع



مشروع إنشاء كوبرى المراغة



مشروع تطوير طريق أيسر نجع حمادى



مشروع رفع كفاءة أيسر طريق ترعة نجع حمادى



مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام جرجا المرحلة الثانية



مشروع رفع كفاءة طريق دار السلام جرجا