وأشارت الدورية إلى أن هذا هو ما انتهى اليه اجتماع هام لرؤساء أركان الدول الاعضاء فى حلف شمال الاطلنطى فى بروكسل أمس و شارك فيه مارك ميللى رئيس هيئة اركان القوات المسلحة الامريكية .

وقالت الدورية الأمريكية إن رؤساء أركان 54 دولة ووفودا عسكرية عن تلك الدول قد حضرت اجتماع رؤساء اركان الناتو امس فى اطار ما يعرف بــ " مجوعة الاتصال الدفاعى الخاصة بأوكرانيا " و تعهدت 22 دولة بارسال عربات قتال مصفحة لخدمة قوات المشاة الميكانيكية الاوكرانية .

كما تعهد رؤساء اركان 16 دولة بإسم بلادهم بتزويد أوكرانيا بمدفعية الميدان و ذخائرها ، فيما تعهدت تسع دول بتقديم نظم دفاع جوى متطورة لاوكرانيا خلال الاجتماع الذى استغرق يومين .

من جانبه، قال الجنرال مايك ميللى فى مقابلة خاصة مع " بريكينج ديفنس " إن قوات الدفاع الاوكرانية ستقوم بدمج كل ما ستتمخض عنه تلك التعهدات الدفاعية ضمن تشكيلاتها القتالية المدرعة وقوات المشاة الميكانيكية و دبابات القتال الرئيسية فى منظومة متكاملة تعمل تناغم و تضمن قدرة أعلى على الصد من الجانب الأوكرانى .

إلا أن رئيس الأركان الأمريكى لم يسمى الدول الإحدى عشرة التى تعهدت بتزويد أوكرانيا بدبابات القتال الرئيسية مؤكدا انه بصورة عامة هناك عدد متزايد من دول الغرب المستعدة لتقديم الدعم العسكرى و العتاد للاوكرانيين لدعم صمودهم .

كما تجاهل رئيس الأركان الأمريكى الإشارة إلى دبابات ليوبارد التى طلبتها أوكرانيا وهى دبابات قتال رئيسية متطورة تعد الافضل فى العالم تشارك فى انتاجها و تمتلكها ائتلاف من عدة دول هى كندا و الدانمارك و المانيا و هولندا و النرويج و بولندا و البرتغال و اسبانيا .

وكشف رئيس الأركان الامريكى فى مقابلته عن اتصالات جارية حاليا بين الولايات المتحدة و جمهورية التشيك و هولندا لترتيب عملية تحديث فنى شاملة لمدرعات روسية عتيقة من طراز / تى – 72 / لحساب سلاح المدرعات الاوكرانى فضلا عن تعهد الولايات المتحدة بتسليم اوكرانيا كتيبة دبابات قتال رئيسية متطورة من طراز " ابرامز " .

وبحسب الدورية الاوريكية فإن أوكرانيا تطالب دائما من حلفاءها الاوروبيين تزويدها بالمدرعات و الطائرات المقاتلة المتطورة و منظومات الدفاع الجوى لتمكين اوكرانيا من مواجهة ما تعتقد انه هجوم روسى كاسح على اراضيها فى الربيع القادم ينبغى الاستعداد لصده من الآن .

وعلى الرغم من التخوفات الاوكرانية ، فإن وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن أعرب عن قناعته فى ان روسيا لن تقدم فى الوقت الراهن على اية هجمات جوية مفاجئة واسعة النطاق ضد الاوكرانيين ، وقال اوستن فى اجتماع لوزراء دفاع الناتو عقد بالامس " فيما يتعلق باحتمالات قيام الروس بشن حملة هجوم جوى شاملة ضد اوكرانيا ، لا أرجح حدوث ذلك فى الوقت الراهن ...... ولكن نحن نعلم جيدا فى واشنطن ما لدى روسيا من اعداد كبيرة من المقاتلات فى ترسانتها العسكرية الجوية قد تقوم بتحريكها لاحقا ...... و علينا ان نمد الاوكرانيين بنظم دفاع جوى لردع القوة الروسية الجوية اذا تدخلت .. ان هذا هو ما يجب ان يكون شغلنا الشاغل الآن وبقدر ما نستطيع .......... " .

وقالت الدورية الامريكية ان تلبية ما الطلب الملح للرئيس الاوكرانى بتزويد بلاده بالمقاتلات المتطورة و التى اسماها فى خطابه الاخير امام الاتحاد الاوروبى " اجنحة الدفاع عن الحرية " هو امر ذو حساسية سياسية لدى معظم العواصم الاوروبية فى الوقت الراهن بما فى ذلك الولايات المتحدة التى رفضت تزويد اوكرانيا بمقاتلات " اف – 16 " كتفية بتقديم الدعم التدريبى للطيارين الاوكرانيين فى معاهدها على طائرات اقل شراسة و تقدما ، و ترى العواصم الغربية ان الاستجابة لاوكرانيا التى تطلب تزويدها بمقاتلات متطورة " سيقود الى التصعيد العسكرى " بدلا من تقصير أمده ، وبرغم ذلك لا تمانع دول الناتو و الولايات المتحدة فى تزويد اوكرانيا بتلك المقاتلات بعد انتهاء الحرب مع روسيا و عمل ترتيبات قوية للردع و التسليح للاوكرانيين ، و هو ما اشار اليه الرئيس الامريكى جوبايدن فى قمته الاخيرة مع نظيره الاوكرانى معتبرا ان ذلك سيكون صبا للزيت على النار بدلا من اطفائها .

وقال محللون لدورية " بريكينج ديفنس " الأمريكية ان امدادات الدفاع الجوى الامريكية المحتملة لأوكرانيا قد تشمل بطاريات باتريوت و منظومات SAMP/T التى تعهدت ايطاليا و فرنسا بتقديمها للاوكرانيين ، الا ان ذلك من وجهة نظر الخبراء لن يكون كافيا وهو ما اشار اليه وزير الدفاع الامريكى فى محادثاته مع نظرائه فى الناتو خلال الساعات الماضية محاولا حشد همتهم لتقديم مزيد من نظم الدفاع الجوى بما يكافىء عظم التهديدات الروسية ويعزز قدرة الصد الدفاعى لأوكرانيا .

وتعد منظومات SAMP/T هى منظومات للدفاع الجوى تتميز بطول مداها على تحقيق الاصابة المباشرة للمقاتلات المعادية ويتم انتاجها فى اطار مشروع ايطالى فرنسى مشترك اطلق عليه مسمى يوروسام Eurosam لنظم القذف الارض جو قامت مؤسسة " ثاليس " الفرنسية بتطوير نسخته الاولى لمواجهة التهديدات الجوية من مقاتلات تقليدية و طائرات مسيرة بما فى ذلك الطرازات ذات القدرة العالية على المناورة ، و كذلك بمقدور تلك المنظومة التصدى للصواريخ التكتيكية عالية السرعة .



من جانب أخر، وافق وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس على بدء تدريب الجنود الأوكرانيين على دبابات القتال من طراز "ليوبارد 2" وناقلات الجند المدرعة من طراز "ماردر 1".

ووفق بيان لوزارة الدفاع الألمانية اليوم الخميس، فإنه من المقر رأن يزور وزير الدفاع الألماني مدرسة دبابات القوات في مونستر يوم الاثنين المقبل، في إطار دعم تدريب الجنود الأوكرانيين.

وأوضح البيان أن منطقة التدريب تسمح للجنود بمحاكاة التعاون بين القائد والمدفعي في برج مركبة القتال للمشاة "ماردر 1"، كما تسمح أجهزة المحاكاة الخاصة بدبابة القتال الرئيسية "ليوبارد 2" بتدريب الفرد على التفاعل مع أعضاء طاقم الدبابة.

وأشارت الوزارة الألمانية إلى أنه بالإضافة إلى التبرع بالمعدات والذخيرة، فإن ألمانيا تدعم أوكرانيا أيضًا من خلال تدريب الجنود الأوكرانيين منذ نوفمبر الماضي في إطار بعثة المساعدة العسكرية الأوروبية في أوكرانيا (EUMAM UA).