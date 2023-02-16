وزير التنمية المحلية: 300 مليون جنيه استثمارات لتطوير منظومة المخلفات بالمنيا

كتب على عبد الرحمن – المنيا حسن عبد الغفار

تفقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوى بمحافظة المنيا يرافقه الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ وحضور المهندس محمد السيد مساعد الوزير للتخطيط والدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية وعدد من قيادات وزارة الإنتاج الحربى ومحافظة المنيا.

واستمع وزير التنمية المحلية إلى شرح تفصيلى حول مكونات المصنع المقام على مساحة 11 فدان بطاقه تصميمية 20 طن / ساعة بمعدل 320 طن يوم بتكلفة حوالى 90 مليون جنيه لإنتاج السماد العضوى ووقود المرفوضات ويتم تنفيذ المصنع من خلال التعاقد بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والإنتاج الحربى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه سيتم إنشاء 3 مدافن صحية ومحطة وسيطة ثابتة وكذلك محطة متحركة فى سمالوط وزاوية حسين ودير مواس وملوى، مشيراً إلى أن حجم الاستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة المنيا تبلغ حوالى 300 مليون جنيه.

كما أشار آمنة، إلى توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات، لافتاً إلى متابعة الوزارة المستمرة لمستجدات منظومة المخلفات والإلتزام بتنفيذ مشروعات البنية التحتية ضمن المنظومة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق بشكل مستمر مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة، وكذا المحافظات ذات الشأن وذلك للإسراع من وتيرة الأعمال ولإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات وتحقيق رضا المواطن.

ووجه وزير التنمية المحلية بسرعة الانتهاء من باقى التجهيزات الخاصة بالمصنع تمهيداً لافتتاحه ودخوله الخدمة ودعم منظومة المخلفات بالمحافظة.