وزير التنمية المحلية يتفقد عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بالمنيا

يتفقد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم الخميس، عدداً من المشروعات التنموية والخدمية بنطاق محافظة المنيا، وتتضمن زيارة وزير التنمية المحلية للمنيا تفقد مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل بمركز ملوى، يعقبه تفقد عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بقرية المعصرة التابعة لمركز ملوى وتتضمن المشروعات وحدة الإسعاف والسوق والموقف وتطوير طريق مصر اسوان الزراعى وتطوير مدخل القرية وتطوير ترعة الإبراهيمية.

وتشهد محافظة المنيا تطوير شامل لبنيتها التحتية، ونهضة اقتصادية حقيقية، خلال الفترة الماضية خاصة فى قطاع الطرق والكبارى والتى تعد مشروعات غير مسبوقه بالمحافظة، وتعمل على التنمية الشاملة لمختلف القطاعات.

وتم إنشاء وصلة ملوى الصحراوى الغربى بطول 29كم، وإنشاء محاور قومية منها المنيا راس غارب بطول 55 كم، والشيخ فضل راس غارب بطول 90 كم، وبنى مزار البويطى الواحات بطول 196 كم مد طرق ورفع كفأة وإعادة رصف طرق بطول 1133 كم.

تطوير الطريق الصحراوى الغربى بطول 97 كم متر داخل نطاق محافظة المنيا، حيث شملت الأعمال، تطوير وتوسعة الطريق ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه بعرض رصف 12 مترًا، وإنشاء طريق أسفلتى للشاحنات يضم 3 حارات فى اتجاه أسيوط بعرض رصف 11 مترًا، وطريق خرسانى يضم حارتين فى اتجاه القاهرة بعرض رصف 9 أمتار لتحمل الشاحنات الثقيلة القادمة من المحاجر والصعيد إلى القاهرة، فضلاً عن إنشاء 21 عملاً صناعيًا بواقع 5 كبارى و16 نفقا.