وذكر بيان للخارجية العراقية أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أن وزير الخارجية استقبل اليوم مساعدة وزير الخارجية الأمريكي ، مسؤولة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ومنسقة التجديد الديمقراطي العالمي ايرين باركلاي والوفد المرافق لها، حيث ناقش الجانبان موضوعات حيوية عدة في مقدمتها التحضيرات الجارية لعقد القمة الثانية للديمقراطية المقررة نهاية شهر مارس المقبل وأهمية مشاركة العراق في أعمال هذه القمة.



وأعربت باركلاي، بحسب البيان، عن دعم الإدارة الأمريكية للعراق في المجالات كافة من أجل استكمال بناء الديمقراطية في البلد ومجابهة التحديات التي تواجهها.



واتفق الجانبان، على تشخيص الفساد باعتباره آفة تساهم في تآكل الديمقراطية والذي يتطلب تضافرا مشتركا للجهود لمكافحته على المستويات كافة، بما يعزز الوضع الاقتصادي للعراق.



كما تم تبادل وجهات النظر بشأن قضايا حقوق الإنسان وإجراءات الحكومة العراقية لحمايتها وكفالتها على كافة الأصعدة.