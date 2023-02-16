هل زيادة البروتين فى البول يشكل خطورة على الكلى؟

كتبت نهير عبد النبى

تلعب البروتينات العديد من الأدوار المهمة في الجسم ، من تنظيم مستويات السوائل إلى بناء العضلات والعظام ، وإصلاح تلف الأنسجة ومنع العدوى، ويوجد البروتين عادة في الدم. بروتين يسمى الألبومين هو البروتين الرئيسي في دم الإنسان.

الكلى السليمة تزيل الماء الزائد والفضلات من الجسم على شكل بول، ووجود كمية قليلة من البروتين في البول أمر طبيعي ومع ذلك ، إذا كان هناك الكثير من البروتين في البول (يسمى بروتينية) ، فقد يشير ذلك إلى مشاكل في الكلى أو حالات صحية أخرى.

وحسب ما ذكره موقع webmed يعتبر أقل من 150 مجم من البروتين في البول يوميًا أمرًا طبيعيًا، و يشير وجود أكثر من هذه الكمية من البروتين في البول يوميًا إلى وجود بيلة بروتينية كميات كبيرة من البروتين في البول.

(أكثر من 3.5 جرام في اليوم) تسمى البيلة البروتينية الكلوية يمكن أن يشير إلى المتلازمة الكلوية ، وهي حالة خطيرة تتسبب في تسرب كميات زائدة من البروتين إلى البول ، والتي قد تُعزى إلى عدد من الأسباب المختلفة.

ماذا يعني البروتين في البول؟

يشير وجود كميات كبيرة من البروتين في البول إلى انخفاض وظائف الكلى بسبب مشاكل في الكلى، وفيما يلي بعض أمراض الكلى والحالات الطبية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى اختبار إيجابي للبروتين في البول.

-التهاب الكلى الحاد

يمكن أن يؤدي التهاب كبيبات الكلى الحاد (التهاب الكبيبات أو المرشحات في الكلى) إلى ظهور البروتين في البول، ويمكن أن يحدث التهاب كبيبات الكلى من تلقاء نفسه أو نتيجة لحالات أخرى مثل مرض السكري أو الذئبة .

-فشل كلوي مزمن

يمكن أن يكون وجود البروتين في عينات البول علامة مبكرة على مرض الكلى المزمن (CKD) مرض الكلى المزمن هو حالة تتلف فيها الكلى ، مما يؤدي إلى فقدان تدريجي لوظائف الكلى، البول البروتيني هو مؤشر قوي على تطور مرض الكلى المزمن ومع ذلك ، لا يعاني كل شخص مصاب بمرض الكلى المزمن من بروتينية، و تشمل عوامل الخطر لمرض الكلى المزمن ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب والتاريخ العائلي لأمراض الكلى.

-متلازمة الكلوية

هذه حالة مرتبطة بالنقص الشديد للبروتين في البول (أكثر من 3.5 جرام لكل 24 ساعة). في الأشخاص الذين يعانون من البيلة البروتينية الكلوية ، يؤدي تلف الكبيبات إلى انسكاب كميات كبيرة من البروتين في البول.

-سرطان الكلى

ترتبط بعض أنواع سرطانات الكلى ، مثل سرطان الخلايا الكلوية ، بارتفاع مستويات البروتين في البول.

-الإفراط في استخدام العقاقير غير الستيرويدية المضادة للالتهابات (المسكنات)

تم ربط الجرعات العالية والاستخدام طويل الأمد لمضادات الالتهاب غير الستيرويدية مثل الأيبوبروفين والنابروكسين بإصابة الكلى الحادة ، والتي بدورها يمكن أن تسبب الكثير من البروتين في البول.

-تسمم الحمل

هذه حالة طبية خطيرة تحدث عند النساء الحوامل. يرتبط بارتفاع ضغط الدم والبروتين في البول.

-أمراض القلب والأوعية الدموية

يعتبر قصور القلب الاحتقاني أحد عوامل الخطر الهامة للإصابة بأمراض الكلى. يظهر البروتين في كثير من مرضى قصور القلب.

-اضطرابات الجهاز المناعي

يمكن أن تتواجد البيلة البروتينية في بعض الاضطرابات المناعية مثل الذئبة ومتلازمة جودباستور.

-سرطانات الدم

كثيرًا ما يعاني الأشخاص المصابون بأنواع معينة من سرطانات الدم ، مثل المايلوما المتعددة ، من بروتينية.

-انحلال الدم داخل الأوعية الدموية

يمكن أن تؤدي المشاكل الصحية مثل انحلال الدم داخل الأوعية الدموية ، والتي تؤدي إلى تدمير خلايا الدم الحمراء ، إلى البيلة البروتينية. يحدث البروتين في البول (البيلة البروتينية) لأن خلايا الدم الحمراء التالفة تسد الكبيبات وتؤثر على قدرة الكلى على تصفية الدم وإزالة الفضلات.

-تسمم

يمكن أن يؤدي التسمم بالزئبق والرصاص والزرنيخ والكادميوم ، من بين أمور أخرى ، إلى تلف الكلى والبيلة البروتينية.