هتوفر فلوسك.. تعرف على أهمية وفوائد ترشيد استهلاك الكهرباء

كتبت رحمة رمضان

يعتبر ترشيد الاستهلاك بمفهوم قطاع الكهرباء، وهو الإستهلاك الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية بما يحد من إهدارها دون المساس براحة مستخدميها أو إنتاجيتهم أو المساس بكفاءة الأجهزة والمعدات المستخدمة ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال اعتماد أساليب وتدابير حكيمة رشيدة فى مختلف قطاعات الإستهلاك.

و فيما يلي أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية:

1- تتمثل أهمية ترشيد الطاقة الكهربائية فى انها احد اهم الركائز الاساسية للاستغلال الامثل لمصادر الطاقة الاحفورية مثل البترول ومشتقاته والتى تستخدم فى محطات توليد الكهرباء بما يساعد فى الحفاظ على هذه المصادر للاجيال القادمة.

2-يتيح ترشيد استخدام الطاقة الكهربائية العديد من الفوائد منها.

• خفض قيمة فاتورة الكهرباء للمشترك.

• خفض الانبعاثات المؤثرة على البيئة نتيجة الوفر فى استهلاك الوقود فى محطات التوليد.

• دعم صناعة المعدات المرشدة للطاقة وبصفة خاصة من الإنتاج المحلى بما يساعد فى تنمية الاقتصاد الوطنى ككل.

• خفض الاستثمارات اللازمة لإنشاء المشروعات الجديدة وتوجيهها نحو تحسين جودة الخدمة.

• تجنب الفصل فى الاحمال فى وقت الذروة وفى الفترة التى يزيد فيها الطلب على الطاقة وترتفع فيها الاحمال للحد الاعلى، وتكون بين الساعة السادسة مساءاً إلى العاشرة مساءا خلال فصل الشتاء وبين الساعة السابعة مساءا حتى الحادية عشرة خلال فصل الصيف.