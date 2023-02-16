نقابة المهندسين بالإسكندرية تنظم ندوة عن منح مشروعات التخرج لطلاب كلية الهندسة

الإسكندرية جاكلين منير

عقدت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودى ندوة تعريفية لطلاب الفرقة النهائية بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية عن منح مشروعات التخرج المقدمة من النقابة وأكاديمية البحث العلمي للعام الجامعي 2022/2023.

وتضمنت الندوة تفاصيل المنح المقدمة سواء كانت دعم فني أو مالي للمشروعات المختلفة، وكذلك الموضوعات التى تم تحديدها للدعم هذا العام وهي المدن المستدامة والذكية والمباني الخضراء، خدمة انتقال ذكية صديقة للبيئة، والطاقة الجديدة والمتجددة، وإدارة الفاقد وإعادة التدوير والتحول الرقمى.

كما تم توضيح طريقة التقديم في المنح المستمر حتى 20 فبراير الجاري مع إمكانية مده لفترة أخرى، وتأتى المنح ضمن مشروع بدايتي للأكاديمية، والذى يعد أحد البرامج التى تستهدف دعم شباب المهندسين، من خلال لجنة الخطة الاستراتيجية برئاسة المهندس علاء محجوب ولجنة الشباب برئاسة المهندس محمد قبيصي بالتعاون مع جمعية تنافس.

كما شملت الندوة التي نظمها اتحاد طلاب الكلية التعريف بدور النقابة بصفة عامة ولشباب المهندسين بصفة خاصة، وكانت الندوة بحضور الدكتور وائل المغلانى وكيل كلية الهندسة لشئون التعليم و الطلاب و أعضاء مجلس النقابة الدكتور حسن لطفي رئيس لجنة إدارة منح مشروعات التخرج و المهندس محمد سعيد رئيس لجنة العلاقات العامة و الإعلام.