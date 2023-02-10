نقابة المهندسين بالإسكندرية تفتتح معملا لتطوير مهارات أعضائها.. غدا

تفتتح نقابة المهندسين بالإسكندرية غدًا السبت، معمل للتدريب الهندسى الذى تم تجهيزه بالتعاون بين لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية ولجنة المعامل بالنقابة العامة مع شركة رائدة فى مجال إدارة الكهرباء والطاقة بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين وأعضاء هيئة المكتب بالنقابة العامة والدكتور هشام سعودى رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية ورئيس جامعة الإسكندرية وعمداء كليات الهندسة.
ويعتبر المعمل فى إطار ودعم التدريب الهندسى للمهندسين وطلاب كليات الهندسة وهو معمل متطور للتدريب الهندسى مجهز بأحدث التطبيقات الهندسية التى تحاكى سوق العمل ويُعد المعمل خطوة هامة فى إعداد المهندس ويثقل خبرات المهندس الاكاديمية والعلمية ويتم التدريب عن طريق مدربين متخصصين ذوى خبرة عالية ومدربين بشركة شنايدر الكتريك مصر مما يتيح المهندسين سواء طلاب او حديثى التخرج أو ذوى خبرة التدريب الصحيح فى منظومة تدريب هندسية متكاملة داخل نقابة المهندسين العريقة .
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