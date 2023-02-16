نائب محافظ المنيا يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.. صور

حضر الاحتفالية اللواء ياسر عبد العزيز، السكرتير العام للمحافظة، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، ومساعد مدير أمن المنيا، والشيخ حسانين عبد الحكم، وكيل وزارة أوقاف المنيا، وعدد من الجهات الأمنية والتنفيذية.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، وتناولت الخطبة حول ليلة الاسراء والمعراج، وتعاليم وأخلاق النبي المصطفي عليه أفضل الصلاة والسلام وضرورة التأسي بخلقه الكريم في تعامل الناس مع بعضهم البعض، واتباع منهج النبي محمد في الوسطية والاعتدال والرحمة والتواضع.

وفي ختام الاحتفالية، دعا وكيل وزارة الأوقاف المولى عز وجل، أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم علينا الأمن والأمان، واختتمت الاحتفالية بتقديم ابتهالات دينية ومدائح نبوية.

وقدم نائب المحافظ، تهانيه القلبية لأهالي المحافظة بمناسبة ليلة الاسراء والمعراج، متمنيا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء.



احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الاسراء والمعراج



احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الاسراء والمعراج



احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الاسراء والمعراج



احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الاسراء والمعراج



احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الاسراء والمعراج



احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى ليلة الاسراء والمعراج (6)