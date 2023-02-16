اليوم السابع
Ads
الخميس، 16 فبراير 2023 10:58 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعى فى العمارة" الخميس

الخميس، 16 فبراير 2023 09:30 م
مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعى فى العمارة" الخميس ندوة مستقبل الذكاء الاصطناعى
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمارة والتصميم"، تقديم المهندس المعماري محمد شكري الخولى، استشاري التصميم، ويحاوره الدكتور خالد السيد الحجلة؛ أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وذلك يوم الخميس 23 فبراير الجارى بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.
 
وتركز الندوة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مستقبلية ومدى تأثيرها على الأدوات الاعتيادية في المنهج التصميمي. كما تتعرض الندوة لمناقشة تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التصميمية الخاصة بالفكر المعماري والعمارة الداخلية وأبعاد تأثيرها على التصميمات الجرافيكية بشكل عام، وتتطرق الندوة لمناظرة إيجابية من المنظور الأكاديمي ومدى تأثير تبني نهج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.

الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

الذكاء الاصطناعى

التكنولوجيا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة