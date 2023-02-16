مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعى فى العمارة" الخميس

الإسكندرية جاكلين منير

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط، ندوة بعنوان "مستقبل الذكاء الاصطناعي في العمارة والتصميم"، تقديم المهندس المعماري محمد شكري الخولى، استشاري التصميم، ويحاوره الدكتور خالد السيد الحجلة؛ أستاذ العمارة بكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، وذلك يوم الخميس 23 فبراير الجارى بمكتبة الإسكندرية، مركز المؤتمرات، قاعة المحاضرات.

وتركز الندوة على كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مستقبلية ومدى تأثيرها على الأدوات الاعتيادية في المنهج التصميمي. كما تتعرض الندوة لمناقشة تطبيق الذكاء الاصطناعي في العملية التصميمية الخاصة بالفكر المعماري والعمارة الداخلية وأبعاد تأثيرها على التصميمات الجرافيكية بشكل عام، وتتطرق الندوة لمناظرة إيجابية من المنظور الأكاديمي ومدى تأثير تبني نهج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية.