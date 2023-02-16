مطار القاهرة الأول على مستوى أفريقيا.. والأول فى مطارات الجمهورية

كتب أحمد مصطفى

نجح مطار القاهرة الدولىً فى الحصول عليً شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة من مجلس المطارات العالمى ACI لمدة 3 أعوام.

وكان وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي قد وجهة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والذى كلف المحاسب مجدي اسحاق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى والذى قام علي الفور بتكليف قطاع قطاع السلامة والجودة بشركة ميناء القاهرة للحصول علي شهادة جاهزية السلامة والصحة العامة من مجلس المطارات العالمي ACI لمدة 3 سنوات .

يهدف البرنامج الاستعداد للصحة والسلامة في المطارات وكذلك إلى دعم مشغلي المطارات من خلال توفير تدابير إدارة الصحة العامة الفعالة واستراتيجيات التخطيط للأحداث المستقبلية التي يحتمل أن تكون مدمرة.

يعتمد البرنامج على إرشادات منظمة الطيران المدني الدولي وتوصيات منظمة الصحة العالمية وتعتبر الشهادة من افضل ممارسات مجلس المطارات العالمي ACI التي طورتها عالميًا منذ أن دفع وباء فيروس كورونا الصناعة إلى تطوير تدابير استباقية ومشتركة وتعاونية للحفاظ على عمليات المطار بطريقة آمنة وصحية خلال اي حدث صحي او وبائي مدمر وقد تم هذا الانجاز المسبوق والتي ستؤدي الي زيادة عدد الركاب حيث سيكون مطار القاهرة الجوي وجهة آمنة لكل ركاب العالم .