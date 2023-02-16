مصادر بقطاع الأعمال: تقييم الفنادق قبل طرحها لمستثمر استراتيجى

كتب عبد الحليم سالم

‏أكدت مصادر قطاع الأعمال العام ، أن هناك العديد من السيناريوهات الخاصة بطرح الفنادق العامة في البورصه أو طرحها لمستثمر استراتيجى وهو الأقرب خاصة الفنادق التي سيتم الاستقرار عليها، والتي تملكها الشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركات مصر للسياحة ومصر للفنادق والمصرية العامة للسياحة ايجوث و المعمورة .

وذلك لدراسة إمكانية طرح الفنادق مباشرة في البورصة،أو طرحها لمستثمر استراتيجي، لافتة إنه سيتم تقييم كافة الفنادق وأصولها قبل طرحها للقطاع الخاص.

‏أضافت المصادر،أن هناك دراسات لطرح الشركات المالكة للفنادق نفسها في البورصه الفترة المقبلة بنسبة تتراوح من 25% إلى 50% وبالتالي يمكن الاستحواذ على حصص من هذه الشركات المالكة للفنادق في الوقت نفسه.

أوضحت أن دخول مستثمرين جدد سيساهم فى ضخ استثمارات جديدة لتطويرها وتحديثها ، وتمتلك وزارة قطاع الاعمال العام العديد من الفنادق التابعة للشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة، ومن المتوقع استثناء الفنادق التاريخية من الطرح فى البورصة لصعوبة تقييمها .



وتضم الفنادق 1 - فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام

2 - فندق ماريوت مينا هاوس – الجيزة

3 - فندق هلنان فلسطين

4 - فندق وينتر بالاس الأقصر

5 - فندق سوفيتيل ليجند كتراكت اسوان

6 - فندق إيتاب الأقصر

7 - فندق بورسعيد

8 - فندق رومانس

9 - فندق ميرديان دهب

10- فندق سفير دهب ريزورت

11 - موفنبيك الفانتين أسوان

12 - فندق شهرزاد

13 - فندق كوزموبوليتان

14 - فندق كليوباترا

15 - فندق شتايجنبرجر اللسان – راس البر

16 - فندق شبرد

17- فندق الأقصر

18- فندق شتايجنبرجر سيسيل

19- فندق النيل ريتز – كارلتون

20- فنـــدق آشتــــى ريـــزورت الأقصــــر

21- فندق شتايجنبرجر التحرير

22- فندق نوفوتيل المطار

23- فندق شهرزاد العائم

24- فندق شهريار العائم

25- فندق نفتيس العائم

26- قرية مجاويش

27- منتجع موفنبيك أسوان

28- منتجع سويس إن العريش

29- فندق كونتيننتال الاوبرا تحت الانشاء .

30- مشروع ارض سافوى بالاقصر

31- منتجع كارنيليا بيتش بالبحر الاحمر

32- فندق الأقصر

33- أرض مجلس مدنية الأقصر

34- أرض راس جميلة بشرم الشيخ