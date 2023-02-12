تعرف على الفنادق العامة المزمع طرحها فى البورصة ولشراكة القطاع الخاص

كتب عبد الحليم سالم

أعلنت الحكومة مؤخرا، عن طرح كل الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الاعمال العام في البورصة، أو لشراكة القطاع الخاص، من خلال شريك استراتيجى، وتتبع الفنادق الشركة القابضة للسياحة وشركاتها التابعة، وأبرزها إيجوث ومصر للسياحة ومصر للفنادق والمعمورة، تعرف على كل الفنادق التي سيتم طرحها الفترة المقبلة.

1 - فندق ماريوت القاهرة وكازينو عمر الخيام

2 - فندق ماريوت مينا هاوس – الجيزة

3 - فندق هلنان فلسطين

4 - فندق وينتر بالاس الأقصر

5 - فندق سوفيتيل ليجند كتراكت اسوان

6 - فندق إيتاب الأقصر

7 - فندق بورسعيد

8 - فندق رومانس

9 - فندق ميرديان دهب

10- فندق سفير دهب ريزورت

11 - موفنبيك الفانتين أسوان

12 - فندق شهرزاد

13 - فندق كوزموبوليتان

14 - فندق كليوباترا

15 - فندق شتايجنبرجر اللسان – راس البر

16 - فندق شبرد

17- فندق الأقصر

18- فندق شتايجنبرجر سيسيل

19- فندق النيل ريتز – كارلتون

20- فنـــدق آشتــــى ريـــزورت الأقصــــر

21- فندق شتايجنبرجر التحرير

22- فندق نوفوتيل المطار

23- فندق شهرزاد العائم

24- فندق شهريار العائم

25- فندق نفتيس العائم

26- قرية مجاويش

27- منتجع موفنبيك أسوان

28- منتجع سويس إن العريش

29- فندق كونتيننتال الاوبرا تحت الانشاء .

30- مشروع ارض سافوى بالاقصر

31- منتجع كارنيليا بيتش بالبحر الاحمر

32- فندق الأقصر

33- أرض مجلس مدنية الأقصر

34- أرض راس جميلة بشرم الشيخ .