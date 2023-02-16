وقال صالح بن عيسى- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، خلال حضوره حفل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية بالأردن- إن العلاقات المصرية البحرينية تاريخية ومتجذرة على مر العصور، مؤكدا أن هذه العلاقات قوية في القلب ومن القلب بين البلدين والشعبين الشقيقين.

وأضاف أن العلاقة بين القاهرة والمنامة عميقة في مواقفها وفي أهدافها، مؤكدا أنها علاقات تجسد الفهم التاريخي للعلاقات بين مصر والبحرين.

ولفت إلى أن اللقاءات المتواصلة والمتبادلة بين قيادتي البلدين والمسئولين تؤكد قوة هذه العلاقات، وأنها من القلب للقلب، مشيدا بمستوى التعاون والتشاور بين مصر والبحرين في مختلف المجالات.

وبشأن التعاون المصري البحريني في مجالات الرياضة.. أكد مستشار العاهل البحريني، أن هناك العديد من الاتفاقيات الرياضية بين مصر والبحرين، مشيدا بمستوى التعاون بين البلدين في المجال الرياضي وغيره.

وحول تكريمه من قبل الاتحاد العربي للثقافة الرياضية.. قال إن هذا التكريم يجسد الكثير بالنسبة له في مسيرته، مؤكدا أننا جميعا يجب أن نساهم في ترسيخ مفهوم الثقافة الرياضية.

وأشار إلى أن تكريم الرياضيين العرب وكذلك الإعلاميين الرياضيين هو بمثابة رد جميل؛ لما بذلوه خلال مسيرة عملهم المهني والرياضي، مطالبا بترسيخ مفهوم رد الجميل لدى الجميع من أبناء العالم العربي، الذي ساهم في تحقيق التطور والنمو والتقدم الرياضي وغيره.