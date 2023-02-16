وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين 6 فبراير الجاري وأدوى بحياة الآلاف.

وأفادت السفارة الروسية ـ حسبما ذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ بأن ممثلى وموظفى السفارة قاموا بجمع التبرعات من المستلزمات الطبية والمساعدات الإنسانية العاجلة الأخرى لضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا، وقدموها لممثلي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في قبرص.

بدوره، قدم السفير الروسي لدى قبرص مراد زيازيكوف ـ خلال الزيارة التي قام بها لسفارة سوريا في نيقوسيا ـ أحر التعازي في ضحايا كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا، معربا عن عميق تعاطفه ودعمه للشعب السوري جراء الكارثة التي ألمت بالبلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه كل من الولايات المتحدة الأمريكية، وهيئة الأمم المتحدة الحاجة الملحة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية في سوريا حتى تتمكن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية من تقديم المساعدة المنقذة للحياة للمتضررين من الزلزال.