ذكرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن حصيلة قتلى الزلزال المدمر الذى ضرب جنوبى البلاد الأسبوع الماضى ارتفعت إلى 36 ألفا و187 شخصا.
وأشارت الهيئة التركية - حسبما أفاد تلفزيون (تى آر تى وورلد) التركي، اليوم الخميس، إلى أنه تم تسجيل وقوع 4300 هزة ارتدادية في المنطقة منذ وقوع الزلزال المدمر.
تجدر الإشارة إلى أن زلزالا بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا الأسبوع الماضي، وأتبعه زلزال آخر بقوة 7.6 درجة ما تسبب في وقوع أضرار واسعة النطاق في الدولتين.
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