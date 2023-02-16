اليوم السابع
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الخميس، 16 فبراير 2023 05:33 ص
أكرم القصاص
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مسؤولة أمريكية سابقة تدعو إلى تسوية دبلوماسية في أوكرانيا

الخميس، 16 فبراير 2023 05:00 ص
مسؤولة أمريكية سابقة تدعو إلى تسوية دبلوماسية في أوكرانيا الجيش الأوكرانى - أرشيفية
وكالات

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دعت المديرة السابقة لشؤون روسيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي، فيونا هيل، لإطلاق دول محايدة مبادرة دبلوماسية تقنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ببدء المفاوضات والتسوية في أوكرانيا.

وقالت هيل: "نحن بحاجة إلى مبادرة دبلوماسية... يجب أن تكون، كما يبدو لي، دولا أخرى غير الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، والتي ستثبت بطريقة أو بأخرى لبوتين وراء الكواليس أن هذه الحرب ليست في مصلحتها. ويريدونه أن ينتقل إلى جانب المفاوضات".

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأن روسيا مستعدة للتفاوض مع أوكرانيا، ولكن بدون شروط مسبقة، وبناء على الحقائق الجغرافية الجديدة، القائمة على الأرض.


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