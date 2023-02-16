مدير الصحة العالمية: كورونا أصبح مرضا يمكن الوقاية منه وعلاجه

كتبت أمل علام

قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، فى بيان له، إنه بعد الزيادة الكبيرة في الوفيات المرتبطة بـ فيروس كورونا المبلغ عنها الشهر الماضي، وخاصة من الصين، انخفض عدد حالات دخول المستشفى والوفيات في الأسبوع الماضي، حيث تم الإبلاغ عن حوالي 10 آلاف حالة وفاة إلى منظمة الصحة العالمية، وهو ما يماثل عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها قبل زيادة الشهر الماضي.

وأضاف، لدينا الأدوات اللازمة لإنقاذ الأرواح وإنهاء كورونا كحالة طوارئ صحية عالمية هذا العام، مؤكدا: "لقد قلتها من قبل، وسأقولها مرة أخرى، إن 10 آلاف حالة وفاة في الأسبوع يمثل نسبة كبيرة بالنسبة لمرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، كما نعلم أن البيانات المبلغة إلى منظمة الصحة العالمية أقل من قيمتها الحقيقية، بسبب انخفاض الاختبارات والتأخير في الإبلاغ".