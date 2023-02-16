"الصحة" تناشد المواطنين التسجيل للحصول على لقاح كورونا

كتب وليد عبد السلام

ناشدت وزارة الصحة المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارةhttps://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقى لقاحات فيروس كورونا، والتى تساهم فى حماية جميع أفراد الأسرة من الإصابات الشديدة بفيروس كورونا ومتحوراته، مؤكدة أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، وذلك فى إطار حرص الوزارة على الصحة العامة للمواطنين وعلى مكتسبات الدولة فى التصدى للجائحة.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس كورونا ما زال موجودا حتى إذا انخفضت حالات الإصابة به، وهو ما يتطلب الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتحمي نفسك من الإصابة به ومضاعفاتها. وأكدت أن 100% من متحورات كورونا المنتشرة فى مصر لمتحور أوميكرون.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.