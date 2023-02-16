محافظ مطروح يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج.. صور

مطروح - فريق المحافظات

شهد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، الاحتفالية التى نظمتها مديرية أوقاف مطروح، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج بحضور اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام، والشيخ حسن عبدالبصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف، والنائب جمال الشورى والعمدة خير الله رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، والعميد عمرو عبدالمجيد رئيس مدينة مطروح، والشيخ عبد العظيم سالم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأهالي ومشايخ أوقاف مطروح، وذلك بمسجد العوام بكورنيش مدينة مطروح.

بدات الاختفالية بتلاوة الشيخ محمد رشاد آيات من الذكر الحكيم تلتها كلمة الحفل لفضيلة الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف بمطروح ، أكد أن الاحتفال بالمناسبات الدينية على مدار العام الهجري يحيي القلوب ويزكي النفوس ونتعلم من أخلاق النبى الكريم في كل مناسبة ، وها نحن في ذكرى الاسراء والمعراج التى جاءت تكريما لرسولنا محمد صل الله عليه وسلم وبيانا لشفوفية مرتبته صلى الله عليه وسلم لما بلغه من العبودية و الأدب مع ربه ما رفعه إلى أعلى الرتب،و ليبلغ مقاما لم يصل إليه احد قبله ولن يصل إليه أحد بعده وقد نقله ربه من علم اليقين لعين اليقين لحق اليقين دون طلب منه، ولما لا وقد مهد ربنا سبحانه وتعالى الكون لاستقبال رسولنا الكريم، فهو دعوة سيدنا إبراهيم.

وأشار وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إلى تكريم الله لرسوله فقد جعل طاعته طاعة لله ومبايعته ،وجعله واسطة العقد من أحب ربه فعلامة الحب اتباعه للنبي الكريم ليكون ذلك بابا لحب الله له .

وأضاف: في رحلة الاسراء كان تكريما باستقبال 124 ألف رسول ونبى لرسولنا الكربم ليكون لهم إماما وليحمل راية البلاغ عن الله ، ثم رفع إلى أن وصل لسدرة المنتهى عندها جنة المنتهى ليغمس في أنوار الجليل سبحانه وتفرض عليه الصلاة كفاحا دون واسطة لتكون معراج العباد لربه.

وأشار إلى أن الإسراء والمعراج جاءت تكريما سُبق بالصبر، كرسالة لهذه الأمة ومدى حاجتها للصبر حتى تقف على أقدامها وتواجه أعداءها وتقوى أمام الشدائد والتحديات وكذلك كل مسلم في حاجة إلى الصبر على البلاء.

كما أن الاسراء والمعراج توضح مدى الرباط العقائدى بين المسجد الحرام والأقصى، وما تحتاجه الأمة إلى وحدة الصف والكلمة والاعتصام وترك التنازع والتنافر لتنهض وتعود لقوتها وسابق عهدها.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح التهنئة للامة الاسلامية والعربية ولمصرنا الغالية وأهالي مطروح بهذه المناسبة الدينية العظيمة ، داعيا المولي عز وجل أن يعيدها بالخير واليمن والبركات والاستقرار والتقدم.