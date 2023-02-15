محافظ دمياط تفتتح معرض السلع "أهلاً رمضان" بقرية الخياطة لتوفير السلع الأساسية

دمياط معتز الشربينى

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط ، مساء اليوم، معرض السلع الأساسية " أهلاً رمضان " المُقام بقرية الخياطة التابعة لمركز دمياط وذلك بالتعاون بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط و عدد من التجار، حيث جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والنائب محمد أبو حجازى عضو مجلس الشيوخ وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وعلى الغزاوي مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية..

وتفقدت "المحافظ" المعرض الذى جاء على مساحة 250متر وتضمن جميع السلع الأساسية واللحوم والفواكه والخضروات والمنظفات وتمور وحلويات، حيث حرصت على التواصل مع العارضين للإطلاع على ما يقدمونه من تخفيضات على السلع داخل المعرض وأيضًا الاطمئنان على توافر جميع احتياجات المواطنين.

كما تفقدت "محافظ دمياط " القسم الذى أقامه المجلس القومى للمرأة وتضمن منتجات السيدات من مواد غذائية واشغال يدوية مختلفة وأيضًا طيور ، حيث أشادت "الدكتورة منال عوض" بالمشاركة القوية لسيدات الخياطة بهذا المعرض.

وفى هذا السياق، أشارت "الدكتورة منال عوض" إلى أنه وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء تم اطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للتخفيف عن كاهل المواطنين والاستعداد للشهر الكريم، مشيرة الى أنه يجرى تنفيذ معارض بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين بكافة المناطق.

كما وجهت "محافظ دمياط "، الشكر إلى الجهات والتجار المشاركين بتلك المبادرات، لافتة الى أنه تم افتتاح سلسلة معارض"أهلا رمضان" بمدن دمياط وكفر سعد والزرقا والروضة والخياطة بمركز دمياط، ويتم ضخ كميات وفيرة من الأرز بتلك المعارض بشكل دورى لبيعه بالسعر المقرر لتأتى تلك الجهود بالتوازى مع الجهود المبذولة لمتابعة حركة السلع بالأسواق والتأكد من توافرها بأسعارها المقررة والتصدى لأى محاولات للتلاعب بتلك المنظومة او احتكار السلع.