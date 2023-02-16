محافظ جنوب سيناء وزير الزراعة يضعان حجر أساس حلقة سمك بمدينة طور سيناء

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بوضع حجر الأساس لإقامة أول حلقة للأسماك ومصنع الثلج بميناء الطور بهدف إقامة أكبر منطقة خدمات متكاملة لبيع الأسماك بمدينة طور سيناء لصالح الصيادين والتجار ومواطنى مدينة الطور بحضور الدكتورة ياسمين صلاح وزيرة البيئة وونائب السياحة.

وأوضح المحافظ أنه جرى تخصيص نحو 23 مليون جنيه لإقامة منطقة خدمية متكاملة لبيع وتصنيع الأسماك بواقع مليون جنيه للبدء فى المرحلة الأولى لإقامة حلقة سمك و3 ملايين جنيه لتطوير مركز تجميع الأسماك وخط الحريق بميناء الصيد البحرى مما يسهم فى حل أزمة بائعى الأسماك بمدينة طور سيناء بشكل نهائى والقضاء على ظاهرة الإشغالات التى يقومون بها تجار الأسماك فى شوارع المدينة وتحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة، وسيجرى إقامة حلقة سمك على مساحة 3700 متر مربع بالقرب من ميناء الطور البحرى.

وأضاف أنه سيجرى نقل تجار الأسماك من شارع المنشية إلى حلقة السمك عقب الانتهاء من تنفيذها لإبراز جمال المدينة وتحسين الصورة الذهنية له.

أكد أنه سيجرى إنشاء الحلقة على أعلى مستوى للتناسب مع طبيعة المنطقة خصيصا أن الموقع الذى جرى تخصيصه متميز لوقوعه على الكونيش وقربه من ممشى أهل مصر وميناء الصيد وتتضمن عددًا من الشوادر وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية.

وتابع كما تتضمن منطقة انتظار للسيارا ت وأماكن لتناول الطعام وأنظمة حديثة فى صرف المياه والأنظمة الخاصة بالحريق والتبريد ودورات مياه وهذا يعد إنجازًا كبيرًا للتجار والصيادين بمدينة طور.