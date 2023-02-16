محافظ بورسعيد: نعمل على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح والبالغة 11 ألف فدان

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد ، أن المساحة المنزرعة من محصول القمح وصل إلى 11 ألف فدان، وذلك فى إطار التوجيهات بالتوسع فى المساحات المنزرعة بالمحاصيل الهامة والاستراتيجية.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المحافظة بكافة الأجهزة التنفيذية تعمل على زيادة المساحات المنزرعة بتكثيف الجهود وإزالة كافة المعوقات التي تؤرق العملية الزراعية.

وأوضح المحافظ، أنه تم زراعة أكثر من 40 ألف فدان بنجر بنطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه يتم متابعة مدى توافر الأسمدة الخاصة بالزراعة، وانتظام سير توريد المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

وأشار إلى أن العمل متواصل لزيادة المساحة المنزرعة وتقديم كافة التسهيلات لتداول المحاصيل الزراعية، مؤكداً على تقديم كافة الدعم للمزارعين لتوفير أكبر مساحة من السلع الاستراتيجية بنطاق المحافظة والتى تلبى احتياجات المواطنين.