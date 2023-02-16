محافظ المنوفية يوجه بصرف مساعدات لأسرة متضررة من انهيار منزلها.. صور

فى استجابة سريعة، التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية رب أسرة ميت خاقان المتضررة من انهيار منزلها إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز، بمقر مكتبه بالديوان العام بحضور رئيسة حى شرق شبين الكوم، وذلك لتقديم كافة أوجه الدعم المادى والمعنوى للأسرة والوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تخطى أزمتهم.

حيث أمر المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لإيجار شقة بديلة للأسرة، موجها رئيس حى شرق شبين الكوم بالتنسيق مع أحد رجال الأعمال لإعادة تأهيل منزلهم المتضرر، كما أمر المحافظ بتسليم لحوم ومواد غذائية وبطاطين وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية.

هذا وقد أكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للحالات من ذوى الظروف الإنسانية والأولى بالرعاية، مشيدًا بدور المشاركة المجتمعية فى دعم جهود الدولة ومبدأ التكافل الاجتماعى والعلاقات الإنسانية التى تعد لبنة من لبنات استقرار المجتمع.