"أوقاف المنوفية" تحتفل بذكرى "الإسراء والمعراج" بمسجد الأنصارى بشبين الكوم

المنوفية - محمد فتحى

أناب اليوم الأربعاء، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، نائبه محمد موسى لحضور الاحتفال الذى تنظمه مديرية الأوقاف بمناسبة ذكرى "الإسراء والمعراج" بمسجد الأنصارى بمدينة شبين الكوم، جاء ذلك بحضور فضيلة الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف ، والشيخ خالد عبد السلام وكيل مديرية الأوقاف، وعدد من الأئمة والدعاه ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

بدأت فاعليات الاحتفال بأداء شعائر صلاة المغرب، أعقبه تلاوة أيات من القرآن الكريم، تلاه كلمة لوكيل وزارة الأوقاف تحدث فيها عن معجزة الإسراء والمعراج وأهم الدروس المستفادة من تلك المعجزة الفريدة التى اختص بها المولى عزوجل نبيه الكريم وفًرض فيها الصلاة على الأمة الإسلامية تكريماً لها، مؤكداً على ضرورة الإقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد وكذا التحلى بأخلاقه وفضائله كدستوراً للحياة ومنهجاً لبناء المجتمعات الصالحة، كما أكد على أن دعوة الإسلام دعوة للتأخى والتراحم والتسامح، واختتم كلمته داعياً المولى عزوجل أن يعيد هذه الأيام المباركة علي شعب مصر بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء، هذا وتضمنت الإحتفالية بعض المدائح والابتهالات الدينية.

هذا وقدم محافظ المنوفية التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وجموع أبناء شعب المحافظة بمناسبة تلك الذكرى العطرة، سائلاً المولى عزوجل أن يحفظ وطننا الحبيب وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار.