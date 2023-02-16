محافظ القليوبية يشهد احتفالية مديرية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف، كلمة، تناول خلالها الدروس المستفادة من رحلة الإسراء والمعراج، وأهميتها فى حياتنا اليومية، مؤكدا ضرورة الاقتداء بالرسول في العمل والكفاح والصبر على الشدائد، والتحلي بخلق وسنة رسولنا الكريم، والتي تعد دستورا للحياة ومنهجا لبناء المجتمعات الصالحة، مؤكدا أن دعوة الإسلام هي دعوة للتآخي والتراحم والتسامح. واختتم الاحتفال بتكريم الشيخ محمد أحمد عبد الغني دغيدي الحاصل على المركز الأول في الفرع الثالث للمسابقة العالمية التاسعة والعشرون لحفظ القرآن الكريم بالقاهرة، في حفظ القران الكريم وتفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم.

من جانبه، هنأ محافظ القليوبية المواطنين بهذه الذكرى المباركة، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الحبيبة، وأن يسبغ علينا وعلى العالم أجمع الأمن والأمان والاستقرار، مؤكدا ضرورة ترسيخ روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا ونشر المحبة والسلام من أجل بناء وطننا.