محافظ الغربية يوجه بتكثيف حملات مراقبة الأسواق والتأكد من توافر جميع السلع

الغربية مصطفى عادل

تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الحملات التفتيشية التى تقوم بها الوحدات المحلية بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة والطب البيطرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، بضرورة أحكام الرقابة على السلع والأسواق بالإضافة إلى متابعة معارض أهلا رمضان التى تم افتتاحها حديثاً، وذلك من خلال الحملات المستمرة على كافة منافذ البيع للتأكد من توافر السلع وعدم الزيادة فى أسعارها والقضاء على الاحتكار.

وتابع رحمى استمرار تفعيل دور اللجان بمركز ومدينة بسيون تحت إشراف عادل توفيق برغش رئيس المركز، حيث قامت اللجنة الفرعية للرقابة على الأسعار بحملة ليلية داخل معارض أهلاً رمضان للتأكد من توافر السلع بكميات كافية والتأكد من جودتها، فضلاً عن متابعة الالتزام بالإعلان عن أسعار جميع السلع والمنتجات المتداولة فى الأسواق، ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى حرصاً على صحة وسلامة المواطنين ومحاربة الغلاء ولرفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

كما تابع محافظ الغربية قيام لجنة مراقبة الأسعار بمركز المحلة الكبرى تحت إشراف اللواء عمرو فكرى رئيس المدينة، بمتابعة حركة بيع السلع الغذائية فى معرض أهلاً رمضان بقرية محلة حسن والذى يلبى احتياجات الأسر، بالإضافة إلى عمل قافلة متنقلة لبيع السلع الغذائية داخل قرية ميت السراج التابعة لوحدة محلة حسن، حرصا على توفير جميع السلع الغذائية من خلال أكثر من منفذ بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأكد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى إلى جانب الرصد الميدانى ومباحث التموين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية وكذا التصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون حيال المخالفين.