محافظ الدقهلية يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى الإسراء والمعراج بمسجد الصديق في المنصورة

شهد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، يرافقة الدكتور صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، وقيادات المحافظة احتفالية مديرية أوقاف الدقهلية بمناسبة ذكري الاسراء والمعراج، وذلك بمسجد الصديق بالمنصورة.

وتقدم" مختار" بالتهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري، بصفة عامة ولمواطني الدقهلية بصفة خاصة، بهذه المناسبة العطرة والعزيزة علي قلوب المسلمين جميعا، متمنيا أن يعدها الله سبحانه وتعالي علي الجميع بالخير واليمن والبركات.

وألقي وكيل وزارة الاوقاف كلمة بهذه المناسبة تحت عنوان "الاسراء والمعراج دروس وعبر"، قال خلالها إن الإسراء والمعراج هو نقطة تحول في طريق الدعوة الي الله سبحانه وتعالي وهو بمثابة اثبات لنبوة الحبيب النبي محمد صلي الله عليه وسلم وتتويج لصبره صلي الله عليه وسلم علي مالاقاه من اذي لنصرة دين الله.

واضاف وكيل وزارة الأوقاف أن الإسراء والمعراج قد كشف مكانة النبي محمد صلي الله عليه وسلم والتي لم يحظي بها أحد من أهل السماوات والأرض، وهي اختبار لصبر المؤمنين وصمودهم في اتباعهم للنبي صلي الله عليه وسلم، وقال إن الإسراء والمعراج أيضا كانت بمثابة بيان واضح لمكانة المسجد الاقصي، وإنها رحلة اثبتت أن كل الأنبياء يعبدون الله عز وجل وهم أخوة ودينهم واحد.