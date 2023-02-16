محافظ الدقهلية يستقبل مستشارى التضامن لبحث تدشين "بالوعى مصر بتتغير للأفضل"

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الخميس الدكتورة آمال زكى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية، والدكتورة رامونا كنعان مستشار وزير التضامن للتسويق الاجتماعى، والدكتور أحمد شاهين مستشار منصة التواصل التفاعلى، لبحث إجراءات تدشين المرحلة التانية من حملة " بالوعى مصر بتتغير للأفضل " ليكون قطار الحمله اول محطاته بمحافظة الدقهلية جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالدقهلية.

وأشار "مختار" إلى أن الحملة تستهدف تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التى تقدمها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال حصر هذه الأسر وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

كما أشار "المحافظ" إلى أنه سيتم تدشين الحملة يومى 27 و28 فبراير الجارى من داخل استاد المنصوره الرياضى، وتبدء الحملة فى الأول من مارس ولمدة شهر كامل فى أربع مراكز هم (مركز ومدينة المنصوره وقراها - مركز ومدينة بلقاس - مركز ومدينة ميت غمر - مركز ومدينة السنبلاوين).

وثمن "مختار" دور وزارة التضامن الاجتماعى لتقديم كافة اوجه الدعم والرعاية للأسر المستحقة من خلال برامج الوزارة المتنوعة فى مختلف مدن وقرى المحافظة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، أن الفعاليات التى سوف تستهدف الأسر الأولى بالرعاية من خلال أولا: تقديم مشروعات تمكين اقتصادى كالمشروعات الصغيرة للمرأة المعيلة وتوفير فرص عمل للشباب وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص، ثانيا: أوجه الرعاية الصحية بالتنسيق مع مديرية الصحة بالدقهلية من خلال إقامة قافلة طبية تضم كافة التخصصات، وتفعيل برنامج 2 كفاية وتقديم وسائل لتنظيم الأسرة وتوقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان كما تتضمن الكشف المبكر على الإعاقة للأطفال اقل من 3 سنوات والتوعيه بالألف يوم الذهبية للطفل، بالإضافة إلى تنفيذ فاعليات رياضية وثقافية تستهدف أبناء مصر، وأيضا استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية فى مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطوره ثالثا: برنامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج تكافل وكرامه سواء تسجيل التظلمات للحالات التى سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات، بالإضافة إلى تيسير المعلومات اللازمة والإجراءات لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة من خلال الاستعلام والتسجيل.

فضلا عن تضمن الفعاليات العديد من الأنشطة التوعوية وخاصة التربية الأسرية الإيجابية وأهم القضايا التى تضمنها برنامج وعى للتنمية المجتمعية.