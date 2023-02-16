محافظ الدقهلية يتابع جهود الوحدات المحلية لإزالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف

الدقهلية :محمد الحبشى

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، تقرير جهود الوحدة المحلية لمراكز ومدن المنصورة وشربين والجمالية وميت غمر واجا لازالة عدد من حالات التعدى والبناء المخالف.

وشهد مركز ومدينة المنصورة، متابعة تنفيذ أعمال إزالة تعدى علي الشارع العام عبارة عن تلطوار بالخرسانة المسلحة على مساحة 50 مترا مربعا بقرية كفر بدواى التابعه للوحده المحليه ببدواى، بمشاركة قوة أمنية من مركز شرطة المنصورة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مركز ومدينة شربين، تم متابعة تنفيذ أعمال آزالة لعدد من حلات التعدي والبناء المخالف شملت فك أخشاب لعمل سمك خرساني يقام بالمخالفة وكذا تم ازاله تنده مخالفه بقرية الحصص وايضا إزاله مقابر تقام بالمخالفة بقرية دانجواي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين

وفي مركز ومدينة الجمالية، تم متابعة تنفيذ ازالة عدد من حالات البناء المخالف والتعدي شملت فك شدة خشبيه لسقف دور ارضي خارج الحيز بليسا الجمالية على نفقة المخالف وإزالة حوائط دور ارضي لعدد 2حالة تعدي وتمت الإزالة على نفقة المخالف وكذا تم فك شدة خشبيه لسقف دور أول علوي خارج الحيز بليسا الجمالية وتمت الازالة على نفقة المخالف، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمقاولين

وفي مركز ومدينة ميت غمر، تم متابعة تنفيذ أعمال إزالة سقف بالدور الثالث علوي بدون ترخيص بعزبة عكرش وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفة

وفي مركز ومدينة اجا، تم متابعة تنفيذ اعمال إزالة فورية لحالتين تعدى على الأرض الزراعية بمدينة أجا الأولى لمبنى عبارة عن سور بدون الحصول على أى رخصة، بمساحه 20متر مربع، كما تم ازالة ورفع تشوينات من الأتربة والرمال وإزالة كشك من الخشب بأرض زراعية بمساحة فدان بزمام المدينة وتم اتخاذ اجراءات القانونية وعرض المخالفين على النيابه العسكريه

وأكد محافظ الدقهلية ان الدولة بكامل اجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الاراضى الزراعية او أراضي الدولة بنطاق المحافظة، وقال بأن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء باحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية وعدم الإكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدي الفورى و بكل حزم لأية حالات شروع بالتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.