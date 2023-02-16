محافظ الدقهلية يكلف بفحص إجراءات تأمين طريق الحزام الآمن ببحيرة المنزلة

الدقهليه شريف الديب

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، المحاسب نادر محي الدين رئيس مركز ومدينة المطرية، بمرافقة لجنة مشتركة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وإدارة المرور في جولتها الميدانية للوقوف علي اجراءات تأمين طريق الحزام الآمن ببحرة المنزلة، بداية من تقاطع بحيرة المنزلة مع محور 30 يونيو، وحتى نهاية الطريق، وقد استهدفت الجولة الوقوف على احتياجات والاحتياطات السلامة الأمنية للطريق ووضع الحلول المثلى للحفاظ على السلامة الأمنية وذلك للحد من ظاهرة الحوادث بالطريق وحفاظا علي سلامة المواطنين.

وأوضح رئيس مركز ومدينة المطرية، أن اللجنة انتهت خلال زيارتها بوضع عدد من التوصيات الهامة التي تحقق اهداف التأمين المطلوبة علي الطريق منها ضرورة عمل كمائن ثابته ومتحركة على الطريق وتركيب رادار مراقبة السرعه على مسافات متباعدة بطول الطريق و إزاله اى اشغالات على الطريق سواء كانت أسواق او باعه جائلين وكذا منع مرور النقل الثقيل على الطريق وايضا ضرورة انارة تقاطعات مداخل القرى مع الطريق وسرعة الانتهاء من اعمال التخطيط وعمل نيو جيرسي علي جانبي الطريق..

وأكد "محافظ الدقهلية "ان القيادة السياسية والحكومة وكافة الاجهزة بمحافظة الدقهلية حريصون على تقديم خدمات حكومية متميزة لجموع المواطنين تحقيقا لارضاء المواطنين وتحقيق الامان لهم والحفاظ علي سلامتهم

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وفى اطار سعى الحكومة المصرية الدائم لتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين ومن بينها الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين وحمايتهم، وفي اطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن