مجموعة الأهرام لنُظم الأمان تبدأ رسمياً في تصنيع معدات و مستلزمات الأبواب المقاومة للحريق وفق للمواصفات الأوروبية

مجموعة الأهرام لنُظم الأمان تحتفل بحصولها على المواصفة القياسية الأوروبية فى تصنيع معدات و مستلزمات أبواب المنشات المضادة للحريق

عقدت مجوعة الأهرام لنُظم الأمان مؤتمراً دعت إليه أغلب المكاتب الإستشارية الكبرى في مصر والشرق الأوسط والمنظمات الدولية المسئولة عن وضع المعايير والمواصفات القياسية وشركات التطوير العقارى وممثلى الجهات الحكومية المختلفة لإطلاعهم على إنجازات الشركة وقدرتها فى النهوض بصناعة الكوالين ومعدات و مستلزمات الأبواب وأمان المنشأت.

ويأتي هذا الإحتفال بمناسبة حصول منتجات مجموعة الأهرام لنظم الأمان على الإعتماد الدولى للمقاومة ضد الحرائق وزيادة مستوى الأمان للأفراد والمنشات وفقا للمواصفات القياسية العالمية لتُصبح "الأهرام" المُصنع الأول في الشرق الأوسط وإفريقيا الذى يحصد تلك المواصفة في إنتاج معدات و مستلزمات الأبواب من كوالين وأقفال واكسسوارت مختلفة.

رحب الدكتور سمير عارف رئيس مجلس إدارة مجموعة الأهرام لنُظم الأمان بالخبراء الأجانب المشاركين في الإحتفال والشركات العالمية وكافة المشاركين مؤكداً بأن "الأهرام" تمتلك الريادة محلياً وعالمياُ في صناعة معدات و مستلزمات الأبواب وتحقيق أقصى مستويات أمان الأفراد والمنشات والتي تتمع بتاريخ يتمد لأكثر من 77 عاماً وتٌنتج ما يزيد عن 15 مليون مٌنتج سنوياَ صناعة مصري خالصة.

أكد عارف أن مجموعة الأهرام لنظم الأمان تقود النهوض بصناعة الكوالين وأنظمة أمان المنشات فى مصر والشرق الأوسط تنفيذا لتوجهات ودعم القيادة السياسية بضرورة توطين الصناعة الوطنية لخفض فاتورة الإستيراد وإحلال المنتج المصرى المطابق للمواصفات العالمية محل المستورد.

وأكد عارف بأنه تم إدراج أنظمة الأمان الجديدة لمجموعة الأهرام لنظم الأمان كصناعة مصرية مطابقة للمواصفات القياسية العالمية في كافة المشروعات القومية الكبرى خاصة في العاصمة الإدارية وأبراج العلمين والفنادق والمستشفيات، وكٌبرى المنشات فى العواصم العالمية واعتمداها من كافة المكاتب الإستشارية ومؤسسات التوصيف الدولية وحصولها مؤخرا على توصيف منتجات التحكم في الأبواب المقاومة للحريق.

من جانبه كشف فلاديمير باير المدير التنفيذي للمجموعة عن خطة الشركة لجلب الخبرات من كافة دول العالم لمواكبة التطورات العالمية فى عملية التصنيع وإجراء تحديثات مستمرة على كافة المنتجات وفق المواصفات القياسية الأوروبية.

من جانبه أشاد سيمون فوريستر المدير التنفيدى لمنظمة GAI الإنجليزية المتخصصة في وضع المعايير التقنية لصناعة البناء وتطوير صناعات الحديد المعمارية حول العالم، بالخبرات التي تتمتع بها مجموعة الأهرام لنظم الأمان وحصولها على كافة المواصفات القياسية العالمية في تصنيع كافة أنظمة التحكم الأبواب وأنظمة أمان المنشأت وحصولها مؤخرا على المواصفة القياسية في مقاومة الحرائق لمنتجاتها.

وأوضح بأن هناك اختبارات كبيرة تتم على الأبواب للتأكد من تصنيعها وفقا للمعايير الأوروبية والبريطانية قبل منح الإعتماد مؤكداً على ضرورة أن يهتم كافة المصنعين حول العالم بتحقيق هذه المعايير تفاديا لتحقيق خسائر في الأرواح ومساعدة رجال الإطفاء على السيطرة على الحرائق.

ومن جانبه اشاد على كيلو مدير التطوير لمجموعه INTERTEK العالمية وهى تعد أكبر مختبِر للسلع الاستهلاكية في العالم ولديها شبكة تضم أكثر من 1000 مختبر في حوالي 100 دولة ، بما في ذلك مكاتب واسعة النطاق ومرافق اختبار في مدينة نيويورك ولندن وهونج كونج .

و أفاد بانه تم اختبار منتجات الاهرام طبقا للمواصفات القياسيه العالميه وذلك يضمن أن الشركة المصنعة لديها المعرفة والقدرات لتصنيع المنتج، مما يوفر ميزة تنافسية لشركه عن المنتجات غير المعتمدة الأخرى في السوق ويوفر ضمانًا للعملاء بأن المنتجات متوافقة من خلال الاختبار وتدقيق المراقبة المستمرة.

وأوضح بأن ذلك يفتح المجال لشركه الاهرام للوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية والقدرة على المنافسة على نطاق عالمي.

على صعيد متصل قال المهندس محمد عارف مدير مصانع مجموعة الأهرام لنُظم الأمان بأن "الأهرام" تسعى دائما لمواكبة التطورات العالمية في الإرتقاء بجودة منتجاتها بما يعزز قدرة الصناعة المصرية في المنافسة وتحقيق قيمة مضافة حقيقة للصناعة الوطنية، مؤكدا بأن هذه المواصفات تٌحدد وفق الأهداف المطلوبة لمختلف المباني والمنشات على مختلف أغراضها "تجارية – صحية- منازل ".

وحصد المهندس محمد عارف في نوفمبر الماضى جائزة المركز الثالث عالمياً لعام 2022 في توصيف الكوالين وأنظمة الغلق واكسسوارت الأبواب ومنافذ المنشآت وفقا للمواصفات الأوروبية من منظمة GAI الإنجليزية المتخصصة في وضع المعايير التقنية لصناعة البناء وتطوير صناعات الحديد المعمارية حول العالم.

على صعيد استعرض المهندس أحمد عارف رئيس القطاع التجارى لمجموعة الأهرام لنظم الأمان كافة المنتجات التي تقدمها مجموعة الأهرام لنظم الأمان والتي تتضمن كافة أنواع الأقفال من معدات و مستلزمات الأبواب المطابقة لكافة المواصفات القياسية العالمية والتي تتناسب أيضا مع كافة الطبقات الاقتصادية.

وأوضح عارف بأن شركة الأهرام لنظم الأمان تُصنع أكثر من 15 مليون مُنتج سنوياً وتمتلك 3 برندات تتوافق جميعها مع كافة المعايير والمواصفات العالمية، مشيرا بأن كافة المنتجات تتعرض لأقصى الإختبارات داخل معامل الشركة التي تؤهلها للتحمل لأقصى الظروف والتي تتجاوز في أغلبها لضعف المواصفة المطلوبة، حيث أن أقصى مواصفة للسلندرات مثلاً تصل إلى 100 ألف دورة رغم أن جودتها في عملية التصنيع في مصانع الأهرام توصلها إلى 200 ألف دورة وبعض المنتجات من أقفال واكسسوارات مختلف تصل إلى مليون دورة فتح وغلق، وتزيد الأعمار الإفتراضيلة للمنتجات لأكثر من 10 سنوات.

وانتهت مجموعة "الأهرام لنٌظم الأمان" مؤخرا من إجراءات الحصول على شهادة (CE Mark) للمواصفات القياسية والسلامة الأوروبية في إطار خطة الشركة للتوسع في الأسواق الأوروبية والأمريكية خلال عام 2023 الجديد.