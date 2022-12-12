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ليتوانيا: اقتراح بيلاروسيا حول مرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها "فخ"

الإثنين، 12 ديسمبر 2022 11:00 م
ليتوانيا: اقتراح بيلاروسيا حول مرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها "فخ" الحبوب الأوكرانية
وكالات

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أكد الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسودا، اليوم الإثنين، أن اقتراح بيلاروسيا بالسماح بمرور الحبوب الأوكرانية عبر أراضيها هو "فخ"، بينما استبعدت وزارة الخارجية رفع العقوبات عن الأسمدة البيلاروسية.


ونقلت شبكة راديو وتليفزيون ليتوانيا عن ناوسودا قوله للصحفيين :" في رأيي، هذا فخ، لإغرائنا ثم إظهار أن الغرب غير متسق مرة أخرى، مرة أخرى غير قادر على الاتفاق على العقوبات".


ووصف الرئيس الليتواني، مبادرة مينسك بأنها "أغنية قديمة نسمعها منذ فترة طويلة" ، قائلاً إن أوكرانيا لا تثق في بيلاروسيا أيضًا.


ووفقا لوزارة الخارجية الليتوانية، لم تكن هناك عقبات قانونية أو سياسية لصادرات الحبوب الأوكرانية حتى الآن، مشيرة إلى أنه "يمكنهم المرور عبر ليتوانيا وموانئ الاتحاد الأوروبي الأخرى بشروط تجارية، يمكنهم العبور عبر بيلاروسيا أيضًا، شريطة عدم مشاركة أي كيانات خاضعة للعقوبات، ولكن لم يتم استخدام هذا الطريق من قبل الكيانات التجارية حتى الآن".


واستبعدت وزارة الخارجية مناقشة أي رفع للعقوبات عن بيلاروسيا، قائلة :" السماح لبيلاروسيا بعبور البضائع الخاضعة للعقوبات الدولية عبر ليتوانيا من شأنه أن ينتهك مصالح الأمن القومي لليتوانيا".


يأتي بعدما أبلغت بيلاروسيا الأمم المتحدة الأسبوع الماضي أنها ستسمح بعبور الحبوب الأوكرانية للتصدير عبر الموانئ الليتوانية دون شروط مسبقة، لكنها طلبت الإذن بتصدير الأسمدة التي تخضع حاليًا لعقوبات.


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