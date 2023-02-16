لماذا تعزز التمارين الرياضية المزاج والطاقة؟

كتبت إيناس البنا

هناك أيام تشعر فيها بالخمول، ونفاد الطاقة تمامًا، والتعب الشديد، ولا يوجد قدر من الراحة ، ويمكن أن يساعدك على التخلص من التعب والإرهاق، لذا فمن الأفضل تجديد شبابك واستعادة طاقتك. أفضل طريقة للقيام بذلك وفقًا للخبراء

يعتقد الأطباء، أن التمارين تعزز لياقة جسمك ، إلى جانب الحالة المزاجية ، وتساهم بشكل كبير في الصحة العامة والرفاهية.

كيف ترتبط التمارين والطاقة؟



وفقًا لـ Harvard Health ، تؤدي التمارين والتمارين الرياضية إلى تغييرات على المستوى الخلوي في الجسم على المدى الطويل، يساعد على تقوية خلايا عضلاتك، وتوليد الوقود لتشغيل الجسم من الجلوكوز من الطعام الذي تتناوله والأكسجين من الهواء الذي تتنفسه.

يساعد المزيد من هذه العناصر في زيادة إمداد الجسم بالطاقة، بصرف النظر عن تلك التدريبات تساعد أيضًا في تنظيم وتعزيز الجوانب الأخرى المختلفة ، والتي تشمل:

زيادة الإندورفين



الإندورفين هو مجموعة من الهرمونات تفرز داخل الدماغ والجهاز العصبي ولها وظائف فسيولوجية عديدة، يقول خبراء الصحة عند ممارسة الرياضة أن الجسم يطلقها مما يساعد على تخفيف الألم وتقليل التوتر وتعزيز شعورك العام بالرفاهية ،

تعزيز صحة القلب



تعمل التمارين أيضًا على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية وتنظيمها مما يساعدك في الحصول على قدر أكبر من التحمل، بحسب الجمعية القلب الأمريكية، يجب ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة أو 2.5 ساعة من الأنشطة الهوائية متوسطة الشدة مثل المشي السريع والتمارين الرياضية المائية والتنس في غضون أسبوع ، من أجل قلب سليم.

يساعد على تحسين النوم



تساعدك التمارين والتمارين المنتظمة على تجاوز دورة النوم غير المنتظمة وتجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية، وبحسب دراسة نشرت في مجلة أبحاث النوم فإن الأشخاص الذين يعانون من أرق يمكن علاجهم إذا مارسوا نشاطًا بدنيًا منتظمًا لأكثر من 15 دقيقة في الأسبوع.

يساعد على زيادة التركيز



إذا كنت تشعر بالنشاط على مدار اليوم ، فإن مستويات تركيزك وتركيزك مرتفعة أيضًا تلقائيًا، تقول إحدى الدراسات أن التمارين الرياضية تساعد في تحسين الأداء والوظيفة الإدراكية ، بما في ذلك زيادة الذاكرة.

ما هي التدريبات التي تساعد على زيادة مستويات الطاقة أكثر من غيرها؟



يعتقد الخبراء أن أي تمرين يمكن أن يرفع معدل ضربات القلب ويحسن تدفق الدم لزيادة الطاقة في جسمك ، ومع ذلك ، فإن التمارين الرياضية هي أفضل طريقة لتعزيز ذلك كله.

الأيروبيكس



التمارين الرياضية ، وفقًا لخبراء اللياقة البدنية ، تعمل كمضاد طبيعي للاكتئاب ، حيث تعمل على رفع الحالة المزاجية والهرمونات، يمكن أن تقلل الأنشطة الهوائية المعتدلة التي يتم إجراؤها يوميًا من الاكتئاب المشخص ومشاكل الصحة العقلية الأخرى لدى البالغين.

اليوجا



حتى التدريبات منخفضة الشدة مثل اليوجا ، والتي تنطوي على حركات للجسم كله لها فوائد هائلة. فهي لا تقوي العضلات فحسب ، بل تساعدك أيضًا على الشعور بالانتعاش والنشاط والشفاء.