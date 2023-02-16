لجنة هندسية لمعاينة منزل تعرض لانهيار جزئى بعد انفجار أسطوانة غاز بالغربية

شكل المحاسب عادل داود رئيس مدينة كفر الزيات لجنة هندسية من المنشآت الآيله للسقوط لمعاينة منزل حدث به انهيار جزئي بمنطقة الجزيرة بعد انفجار اسطوانة غاز بداخله ومصرع شخص جراء الحادث.

كان شخص قد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل منزله بمنطقة الجزيرة مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب انفجار أسطوانة غاز داخل الشقة، نتج عنها وفاته.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق في شقة بمنطقة الجزيرة بكفر الزيات.

انتقلت قوة أمنية وسيارتي إسعاف لمكان البلاغ وتبين انفجار اسطوانة غاز داخل الشقة وتصدع أجزاء من المنزل، تم إخماد النيران وتبين وفاة صاحبها، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان قد توفي الملاكم رامز حسام 17 سنة داخل العناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعي متأثرا باصابته بالغة بعد تعرضه للضربة القاضية أثناء مشاركته في بطولة الملاكمة التي أقيمت مؤخرا بنادى السكة الحديد بطنطا، وتم نقله لمستشفي طنطا الجامعي ووضعه بالعناية المركزة لخطورة حالته

كانت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت بلاغا بوصول اللاعب للمستشفي في حالة حرجة بعد اصابته أثناء المباراة والتي تحدد المركز الثاني والثالث.

بالفحص تبين ان اللاعب كان مشاركا في بطولة الملاكمة بنادى السكة الحديد بطنطا، وأثناء المباراة تعرض للضربة القاضية وسقط مغشيا عليه وفقد الوعي.

وتم نقله للمستشفي الجامعي ووضع على اثر ذلك بالعناية المركزة، وتوفي داخل المستشفي متأثرا باصاباته.



