لأول مرة تخصيص جائزة لابتكارات ذوى الهمم.. حصاد معرض القاهرة الدولى للابتكار

كتب محمد صبحى

كشفت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تفصيلاً عن حصاد ونتائج معرض القاهرة الدولي السابع للابتكار 2023 حيث تعذر إعلان النتائج كاملة خلال حفل ختام المعرض نتيجة لضخامة عدد المعروضات التي زادت عن 1000 ابتكار واختراع وبنسبة 35% زيادة عن النسخة السابقة والحضور الكثيف للمبتكرين والزائرين، و ذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، واللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الاسكندرية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

و حرص الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا علي الإعلان عن أسماء الحاصلين على الجوائز والمنح المقدمة من أكاديمية البحث العلمى، فور انتهاء لجان التقييم من مراجعة النتائج بدقة، موضحاً أن المعرض شهد هذا العام زخم كبير من حيث عدد الدول المشاركة التي بلغت 6 دول وهيئات أجنبية، وأيضًا من حيث عدد الابتكارات المعروضة والتى تجاوزت 1000 اختراع وابتكار ونموذج أولى وفكرة مبتكرة، ذلك بالإضافة إلي 100 شركة ناشئة، وأوضح صقر أن 88 جهة شاركت بالمعرض ما بين جامعات حكومية وخاصة ومراكز بحثية وشركات خاصة وهيئات ووزارات.

وأكد رئيس أكاديمية البحث العلمى أن معرض القاهرة الدولي للابتكار يولي أهمية قصوي للابتكارات المقدمة من الأطفال.

وبلغ عدد الجوائز هذا العام 62 جائزة، وشملت جوائز تقديرية في صورة 28 ميدالية منها 10 ذهبية، و9 فضية، و9 برونزية، و13 شهادة تقدير للهيئات حصل عليهم أفضل مكاتب تايكو، وأفضل نادي ريادة أعمال، وأفضل حاضنات، وأفضل مركز استكشافي، وأفضل شركات تكنولوجية ناشئة، ولأول مرة تخصص الأكاديمية جائزة خاصة للابتكارات المقدمة من ذوي الهمم، وكذلك هناك 10 شهادات لأفضل ابتكارات للأطفال، وأفضل 10 مشروعات تخرج.



معرض القاهرة الدولى للابتكار



المشاركون فى المعرض



أسماء الفائزين