كثرة تناول السكر تزيد خطر الإصابة بأمراض القلب.. دراسة تحذر

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة أن تناول الكثير من السكريات المضافة قد لا يسبب ضررًا في الوقت الحالي لكنه قد يزيد من خطر الإصابة ب أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب موقع "CNN" الأمريكي.

السكريات المضافة هي تلك التي تضاف أثناء معالجة الأطعمة؛ كسكر المائدة والمحليات الأخرى؛ وتوجد بشكل طبيعي في العصائر والعسل وعصير الفاكهة والمهروس والمنتجات المماثلة التي تم فيها تكسير التركيب الخلوي للأغذية ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

أفادت دراسات سابقة أن الروابط بين استهلاك الكربوهيدرات وأمراض القلب والأوعية الدموية قد تعتمد على نوعية الكربوهيدرات المستهلكة وليس كميتها.

ووفقًا للدراسة جديدة، التي نُشرت في مجلة BMC Medicine قام الباحثون بتقييم البيانات المتعلقة بالنظام الغذائي والصحة من أكثر من 110.000 شخص شاركوا في UK Biobank ، وهي دراسة جماعية جمعت البيانات بين عامي 2006 و 2010 من أكثر من 503000 بالغ في المملكة المتحدة.

شارك الأشخاص المشمولون في الدراسة الجديدة في تقييمين غذائيين على الإنترنت لمدة تتراوح بين 2 إلى 5 ساعات على مدار 24 ساعة، وسجلوا تناولهم للطعام والشراب عدة مرات خلال فترة 24 ساعة.

بعد أكثر من تسع سنوات من المتابعة، وجد الباحثون أن إجمالي تناول الكربوهيدرات لم يكن مرتبطًا بأمراض القلب والأوعية الدموية ولكن عندما حللوا كيف اختلفت النتائج اعتمادًا على أنواع ومصادر الكربوهيدرات التي يتم تناولها ، وجدوا أن تناول السكر المضاف مرتبط بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وزيادة محيط الخصر.

كلما زادت السكريات التي تناولها بعض المشاركين ، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

كما تم ربط تناول كميات كبيرة من السكريات بتركيزات أعلى من الدهون الثلاثية - وهي نوع من الدهون التي تأتي من الزبدة والزيوت والدهون الأخرى التي يأكلها الناس ، بالإضافة إلى السعرات الحرارية الإضافية التي لا يحتاجها الجسم على الفور.

يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية - التي تُعرَّف بأكثر من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر - إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب مثل مرض الشريان التاجي.