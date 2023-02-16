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فتح الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة.. صور

الخميس، 16 فبراير 2023 11:43 ص
فتح الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة.. صور فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى
القليوبية إبراهيم سالم

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أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى، فى الاتجاهين، وانتظام الحركة المرورية، بعد رفع وتجنيب نصف كوبرى مشاة الثلاجة بمنطقة حى غرب شبرا الخيمة، الذى سقط فجر اليوم الخميس.
 
وواصل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس هيئة الطرق والكبارى، متابعتهم على أرض الواقع لأعمال رفع كوبرى المُشاة الثلاجة بنطاق حى غرب شبرا الخيمة إثر وقوعه فجر اليوم الخميس نتيجة إصطدام سيارة نقل مُحمل عليها حفار مما أدى إلى سقوط كوبرى المُشاه وغلق الطريق من الإتجاهين دون وقوع أى خسائر.
 
فيما أوضح "الهجان"، بأنه تم الدفع بأربعة أوناش حمولة 200 طن و120 طن تابع للهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وحمولة 160 طن و120 طن تابعين لشركة المقاولين العرب، تجدُر الإشارة إلى أن كوبرى مُشاه الثلاجه يَزِن 120 طن، وقد تم معاينة موقع الحادث وكوبرى الشرقاويه من قبل هيئة الطرق والكبارى والمرور وكافة الأجهزة المعنية.
 
وفى هذا الصدد نسقَّ "محافظ القليوبية" مع هيئة الطرق والكبارى بتشكيل لجنة فورية لإصلاح النيوجيرسى والإنتهاء من إنشاء كوبرى مُشاه جديد لسهولة تنقُل المواطنين عليه، هذا ومن المقرر فتح الطريق وعودة الحركة المرورية خلال الساعات القليلة القادمة.
 
وكانت غرفه العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة قد تلقت بلاغ فى حوالى الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم الخميس بسقوط كوبرى مُشاه الثلاجة على الطريق الزراعى بنطاق حى غرب شبرا الخيمه دون وقوع خسائر وقد توجه الهجان على الفور إلى موقع الحادث لمتابعة اعمال رفع كوبرى المشاة.
 
فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة
فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة

 

فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة
فتح الحركة المرورية بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى بعد رفع كوبرى مشاة الثلاجة

 

 

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