طقس الغربية الآن.. رياح خفيفة وشمس ساطعة بمراكز ومدن المحافظة.. صور

الغربية محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاط خفيف للرياح وشمس ساطعة بإنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

كانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس، طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء، مائل للدفء على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص أمطار ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة على فترات متقطعة ومناطق متفرقة على جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية.

كما يتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء، وفرص لتكون الثلوج على قمة جبل موسى وسانت كاترين، كما يشهد اليوم شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.