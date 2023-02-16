طالبة تحارب زواج القاصرات وقضايا المرأة باللوحات الفنية.. صور

الفيوم رباب الجالي

روان زيدان طالبة بكلية التربية النوعية ب جامعة الإسكندرية قررت أن تحارب قضايا العنف ضد المرأة بأدواتها الناعمة المتمثلة فى فرشاة الرسم ومجموعة الألوان، لترسم لوحات فنية قوية، تنبذ الفكرة وتساهم بقوة فى محاربة هذه الأفكار، وتشارك بلوحاتها فى الملتقيات الإبداعية، وفى القوافل التوعوية بالقرى التى تنفذ بها مبادرة حياة كريمة.

وأكدت روان أنها شاركت بآخر لوحاتها فى ملتقى الإبداع لطلاب كليات التربية النوعية على مستوى الجمهورية، والذى أقيم بجامعة الفيوم، وكانت اللوحة حول زواج القاصرات وكانت عبارة عن طفلة، ترتدى فستان زفاف، وبها محرك يعبر عن أنه يتم معاملتها بشكل غير آدمى مثل اللعبة، وأن الجميع يتحكم بها دون النظر إلى مشاعرها.

ولفتت روان إلى أنها بدأت فى فن الرسم بالزيت منذ عام، وتحاول دائما أن تطور من موهبتها، وأكدت أن ملتقى الإبداع يساهم بشكل كبير فى تبادل الخبرات بين الطلاب والأساتذة من مختلف الجامعات.

ولفتت إلى أنه سبق لها ان شاركت بلوحة فنية حول العنف ضد الأطفال، وحازت بها على المركز الأول بمسابقة على مستوى محافظة الإسكندرية، مؤكدة أنها تحب دائما أن تختار فكرة تشارك بها.

وكان شهد الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم، الحفل الختامى لملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذى نظمته جامعة الفيوم بحضور الدكتور عرفة صبرى حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية، وعدد من عمداء كليات جامعة الفيوم، وعمداء كليات التربية النوعية بالجامعات المشاركة، وأعضاء الوفود، وعدد من الإعلاميين والطلاب، وذلك اليوم الخميس الموافق 9 فبراير بقاعة الاحتفالات الكبرى.