كلية التربية النوعية بجامعة الإسكندرية تحصد مراكز متقدمة بملتقى إبداع للجامعات

الإسكندرية أسماء على بدر

كرم الدكتور وائل نبيل عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، اليوم الثلاثاء، أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية التربية النوعية الذين حققوا مراكز متقدمة فى ملتقى "إبداع" الرابع لكليات التربية النوعية الذى نظمته جامعة الفيوم وشارك فيه (340 طالب) من 10 جامعات مصرية.

وفى كلمته، وجه نائب رئيس الجامعة الشكر للكلية على المستوى المتميز الذى ظهر به وفد جامعة الإسكندرية خلال مشاركتهم فى الملتقى وحصد عدد من المراكز المتقدمة خلال المنافسات الفنية المختلفة.

وأشارت الدكتورة بهية الإخريطى القائم بعمل عميد كلية التربية النوعية إلى أن الهدف من المشاركة فى الملتقى هو خلق روح المنافسة والتواصل بين طلاب الجامعات المصرية، والتعرف على إبداعات الطلاب المختلفة فى المجالات الفنية المختلفة مؤكدة أن الكلية لا تدخر جهداً فى سبيل دعم طلابها لاخراج إبدعاتهم، وأعلنت عميدة الكلية فوز الكلية بعدد من المراكز المتقدمة وذلك على النحو التالى :

- كأس المركز الأول التربية الموسيقية

- كأس المركز الثانى تكنولوجيا التعليم

- كأس المركز الثالث الإقتصاد المنزلي

بالإضافة لعدد من الجوائز الفردية والجماعية وذلك على النحو التالي:

- مركز أول كورال

- مركز ثانى موسيقى

- مركز أول غناء فردى الطالبة يمنى حسن.

- مركز أول عزف فردى وفاز به الطالب عبد الرحمن هشام

- المركز الأول مكرر فى مجال الفيديو الوثائقى وفاز به الطالب سيف عبد المنعم

- المركز الثانى فى مجال البرمجيات التعليمية وفازت به الطالبة هاجر حمدى شعبان

- المركز الأول مكرر فى مجال التطريز فازت به الطالبة صفية عطية سليم

- مركز ثانى فى مجال تصميم الأزياء وفازت به الطالبة مرام محمد شحاتة

- المركز الثالث فى مجال الكروشيه

- جائزة التميز فى مجال التريكو وفازت بها الطالبة فاطمة عصام محمد السيد

- المركز الثانى فى التصوير الزيتي وفازت به الطالبة روان محمد زيدان

- جائزة التميز فى مجال الخزف وفاز بها الطالب عبد الرحمن محمد إدريس