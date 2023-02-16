ضبط 4000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء.

أسفرت تلك الحملات بمركز الدلنجات عن ضبط 4000 لتر سولار داخل محطتين وقود السيارات غير مرخصين، قام أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع فى السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.