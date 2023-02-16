اليوم السابع
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ضبط 4000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الخميس، 16 فبراير 2023 11:40 ص
ضبط 4000 لتر سولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة سولار - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع مباحث التموين حملات تموينية على الأسواق لمواجهة بيع السلع الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر وكذلك مواجهة تهريب السلع المدعمة إلى السوق السوداء. 
 
أسفرت تلك الحملات بمركز الدلنجات عن ضبط 4000 لتر سولار داخل محطتين وقود السيارات غير مرخصين، قام أصحابهم بتجميعهم بغرض إعاده البيع فى السوق السوداء لتحقيق أربارح غير مشروعه، وتم مصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 
 
أشرف على الحملات الرقابية المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين ومفتاح عبد اللطيف مدير التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين. 
 
من جانبها، أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الإستيلاء على السلع المدعمة، ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، مشددة على أهمية ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.
 
 
 
 

حملات تموينية

محافظة البحيرة

ضبط سولار مدعم

مخابز مخالفة

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