اللواء محمد شوقى بدر سكرتيرًا عامًا لمحافظة البحيرة

البحيرة- ناصر جودة

أصدر اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، قرارًا بتكليف اللواء محمد شوقي بدر سكرتيرًا عامًا لمحافظة البحيرة وتكليف كامل علي غطاس بالعمل سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة البحيرة، وكان يشغل منصب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

كما أصدر الوزير قرارًا بتكليف محمد كجك رئيس مدينة إيتاي البارود للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور.

يذكر ان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد أعلن مؤخرا عن حركة المحليات الجديدة والتى اشتملت عن تعيين ونقل 125 قيادة محلية فى 25 محافظة، فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع محافظات الجمهورية وضبط منظومة العمل بالإدارة المحلية بما يحقق رضا المواطنين.

وتضمنت حركة المحليات الجديدة تعيين ونقل 6 قيادات بمحافظة البحيرة هم على محمد إبراهيم رئيس مركز ومدينة المحمودية ونور الهدى محمد أنور رئيس مدينة ومركز رشيد إلى مركز ومدينة الرحامنية ومحمد عيسى عبدالمقصود رئيس مركز ومدينة أبوالمطامير وياسر مهنا مسعود رئيس مركز ومدينة رشيد ونقل محمد أحمد عبدالغنى زايد رئيس مركز ومدينة قطور إلى مركز ومدينة شبراخيت وتعيين محمد أحمد محجوب رئيس مركز ومدينة إدكو.

وكان وزير التنمية المحلية قد أعلن رسميًا الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية بناءً على العرض الذى قام به على رئيس مجلس الوزراء، وأشار اللواء هشام آمنة إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء دفعة جديدة فى العمل بالإدارة المحلية خلال المرحلة القادمة بناءً على توجيهات القيادة السياسية وتطوير أداء الإدارة المحلية والعمل على راحة المواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن الدولة تسعى للدفع بعناصر جديدة فى الإدارة المحلية قادرة على العمل والعطاء فى مختلف الظروف لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظات، وتصعيد الكوادر والقيادات المتميزة لتولى المسئولية لتشجيع العاملين على حسن أداء الأعمال المكلفين بها والتفانى فى العمل وتقديم أقصى مجهود لخدمة المواطنين بما يحقق رضاهم .