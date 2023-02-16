ضبط شخصين لارتكابهما واقعة سرقة سيدة وخطف حقيبة يدها

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات المتنوعة، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-ضبط (شخصين ، لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما دراجة نارية بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، لارتكابهما واقعة سرقة (إحدى السيدات) حال سيرها مترجلة بدائرة قسم شرطة البساتين وخطف حقيبة اليد خاصتها بداخلها )هاتف محمول ، مبلغ مالى ، مشغولات ذهبية) وتم إعادة المسروقات.

ضبط ( 6 أشخاص) لقيامهم بسرقة كمية من السقالات والنوافذ المعدنية بالإكراه من ( مالك شركة مقاولات وسائق) والمحملة على سيارة قيادة السائق بدائرة قسم شرطة المعصرة باستخدام سيارتين وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمخزن خرده ملك أحد المتهمين.

وضبط ( 3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بارتكاب (عدد 9 وقائع سرقة عدادات المياه من داخل العقارات) بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتم بإرشادهم إعادة كافة المسروقات المستولى عليها لدى (أحد الأشخاص "عميل سئ النية" – مقيم بدائرة القسم).

وضبط (أحد الأشخاص) لقيامه بارتكاب (عدد 8 وقائع سرقة من داخل المساكن) بدائرة قسم شرطة حلوان ، وتم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى (أحد الأشخاص "عميل سيىء النية" – مقيم بدائرة القسم).

وضبط ( 6 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية) لقيامهم بارتكاب (عدد 2 واقعة سرقة مساكن) بدائرة قسم شرطة السلام أول، وتم ضبط جميع المسروقات لدى (شخصين "عميليهما سيئ النية" – لأحدهما معلومات جنائية).

وضبط (شخصين) لقيامهما بارتكاب (عدد 9 وقائع سرقة إطارات وجنوط السيارات) مستخدمين سيارة بدائرة قسم شرطة المقطم ، وتم ضبط كافة المسروقات لدى (عميليهما حسن النية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.