ضبط تاجر عملة بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه فى عقارات وشركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 10 مليون جنيه حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص- مقيم بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق (شراء العقارات – تأسيس الشركات - شراء السيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية") حصيلة نشاطه الإجرامى، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.