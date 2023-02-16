شعبة اللغة الإنجليزية بإعلام القاهرة تكرم الأساتذة المؤسسين والطلاب المبدعين

ذكى مكاوى

أقامت شعبة اللغة الإنجليزية بكلية الإعلام جامعة القاهرة أمس الأربعاء احتفالية يوم التميز لتكريم العمداء والأساتذة المؤسسين والخبراء المحاضرين والطلاب المتميزين.



فعاليات التكريم

وكرمت الدكتورة نيرمين الأزرق رئيس الشعبة عدداً من العمداء وكبار أساتذة الإعلام الذين كانت لهم إسهامات واضحة وبصمات لا تنسى فى تاريخ كلية الإعلام بصفة عامة وفى تأسيس شعبة اللغة الإنجليزية بالكلية عام 2005 بصفة خاصة، ومنهم الدكتورة ماجى الحلوانى والدكتور سامى عبدالعزيز والدكتور سامى الشريف، بحضور الدكتورة سلوى العوادلى وكيلة الكلية لشئون الطلاب والدكتورة سماح المحمدى نائب رئيس الشعبة ودعم من الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام التى ألقت حرصت على المشاركة فى الاحتفالية عبر الزوم بسبب سفرها للخارج.



ماجي الحلواني ضمن الفعاليات

وشهد يوم التميز تكريم عدد من الخبراء والمحاضرين من مختلف المؤسسات الإعلامية الذين اشرفوا على تدريب الطلاب وعلى المشروعات المميزة التى أنجزها طلاب الشعبة والذين كان لهم نصيب فى التكريم خلال يوم التميز، حيث تم عرض عدد من الأعمال والمشروعات المميزة التى أنجزها الطلاب بحرفية كبيرة ووصل عدد هذه الأعمال إلى 60 مشروعاً، ليتلاقى فى هذه الاحتفالية أجيال مختلفة من الأساتذة والخريجين والطلاب.



صور ضمن الفعاليات

وأقيمت الاحتفالية بقاعة المؤتمرات بكلية الإعلام وحضرها عدد من الإعلاميين خريجى الكلية من أجيال مختلفة ومنهم الكاتبة الصحفية نجوى طنطاوى والزميلة زينب عبداللاه والكاتب الصحفى أحمد محمود ونادر حبيب بالأهرام والدكتورة سالى جاد رئيس قسم الإعلام بالأكاديمية البحرية والصحفى الاستقصائى محمد زيدان والمذيعة هبة حمزة.



التكريم



الزميلة زينب عبد اللاه