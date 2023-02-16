اليوم السابع
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حزام الزلازل وموقع مصر منه فى ندوة تعريفية بعلوم القاهرة

الخميس، 16 فبراير 2023 11:06 ص
حزام الزلازل وموقع مصر منه فى ندوة تعريفية بعلوم القاهرة زلزال تركيا
كتب محمد صبحى

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نظمت وحدة السلامة والصحة المهنية بكلية العلوم جامعة القاهرة، ندوة تعريفية بعنوان (الزلازل: كينونتها ومخاطرها وإدارة الكارثة)، واستهدفت الندوة التعريف بصورة علمية بنشأة الصفائح الأرضية وعلاقتها بالزلازل، وأنواع الحركات الأرضية وشدتها، وحزام الزلازل وموقع مصر منه، وقياسات الزلازل، وأماكن محطات رصدها، ومعدلات الزلازل المؤثرة على مصر وشدتها، وكيفية التعامل بطريقة سليمة فى حالة حدوث هزة أرضية، وكيفية إدارة الأزمة في مثل هذه الأوقات.

وحاضر في الندوة التعريفية، كل من الدكتور سعيد محمد سعید زیدان الأستاذ بقسم الجيولوجيا، والدكتور سعيد دحروج الأستاذ بقسم الجيوفيزياء، والدكتور محمود محمد مكاوي الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الجيوفيزيقية والفلكية، والدكتور صلاح الحديدى أستاذ الزلازل بمركز البحوث الجيوفيزيقية والفلكية، وأدار الندوة الدكتور أحمد عبدالحليم مدير وحدة الأمن والسلامة وإدارة الأزمات والكوارث، وذلك بحضور أعضاء هيئة التدريس والعاملون والطلاب.

وعلى جانب آخر، انتظمت العملية التعليمية بكليات جامعة القاهرة من اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2022 / 2023، وذلك بعد انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني، وفقا للخطة الزمنية المعلنة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز. 


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